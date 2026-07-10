Turismo internacional en México crece 5.3% en mayo

México recibió 8.35 millones de turistas internacionales en mayo, un 5.3% más que un año antes, aunque el gasto total y el gasto promedio disminuyeron

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México recibió 8.35 millones de turistas internacionales durante mayo de 2026, lo que representó un incremento anual de 5.3%, de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mismo mes de 2025, el país registró la llegada de 7.93 millones de visitantes internacionales, por lo que el flujo turístico mostró un crecimiento en comparación con el año anterior.

En mayo 2026, ingresaron al país 8,358,437 viajeras y viajeros internacionales, 5.3% más que en mayo 2025.



De esta cantidad:

▪️46.9% entraron como turistas internacionales (residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México)

▪️53.1% lo hicieron como… pic.twitter.com/9tsNZ2prB8 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 10, 2026

Turismo fronterizo impulsa el crecimiento

El mayor aumento se registró entre los turistas fronterizos, cuya llegada creció 17.8% en comparación con mayo de 2025, al superar los 1.71 millones de personas.

En contraste, el número de viajeros que ingresaron al país por vía aérea disminuyó 7.5%, al ubicarse en 1.55 millones.

Disminuye el gasto de los visitantes

A pesar del incremento en el número de turistas, el gasto total realizado por los visitantes internacionales mostró una ligera reducción de 0.3% a tasa anual.

Gasto total en mayo de 2025: 2,618.8 millones de dólares.

Gasto total en mayo de 2026: 2,610.1 millones de dólares.

Gasto promedio por turista: 312.3 dólares.

Gasto promedio de referencia: 329.9 dólares.

Variación del gasto promedio: -5.3%.

Turismo mantiene una tendencia positiva

Las cifras del Inegi reflejan que el turismo en México continúa con una tendencia de crecimiento sostenido desde el fin de la pandemia de covid-19.

Durante 2025, el país recibió 47.78 millones de turistas internacionales, cifra que representó un incremento de 6.1% respecto a 2024.

Asimismo, el ingreso de divisas generado por los viajeros internacionales alcanzó los 34,991.6 millones de dólares en 2025, equivalente a un aumento anual de 6.2%.

Actualmente, México ocupa el sexto lugar entre los países más visitados del mundo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como objetivo que el país logre posicionarse dentro de los cinco destinos turísticos más visitados a nivel mundial.

Por su parte, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico, como lo denomina el Inegi, registró un crecimiento anual de 1.3% al cierre de 2025.