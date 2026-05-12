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Finanzas

Turismo internacional en México crece 11.9% en marzo

Más de 9.3 millones de viajeros ingresaron al país; aunque aumentaron las llegadas, el gasto promedio por turista registró una caída anual

  • 12
  • Mayo
    2026

El turismo internacional en México mantuvo su tendencia de crecimiento durante marzo de 2026, al registrar un incremento anual de 11.9% en la llegada de visitantes extranjeros, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), en el tercer mes del año ingresaron al país 9 millones 366 mil 470 viajeros internacionales, cifra superior a los 8.37 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

Excursionistas superan a turistas internacionales

Del total de visitantes, el 47.9%, equivalente a 4 millones 486 mil 647 personas, correspondió a turistas internacionales, es decir, aquellos que pernoctaron al menos una noche en el país. Este segmento creció 7.1% anual.

En tanto, el 52.1% restante, unos 4 millones 879 mil 823 viajeros, fueron excursionistas internacionales, quienes no pasaron la noche en territorio nacional.

El crecimiento del turismo estuvo impulsado principalmente por los visitantes fronterizos, que registraron un incremento anual de 33.9%, al sumar más de 1.93 millones de personas en marzo.

En contraste, los turistas no fronterizos, aquellos que suelen ingresar por vía aérea, reportaron una caída anual de 7.0%, al ubicarse en 2 millones 549 mil 629 visitantes.

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De estos últimos, el 50.6% fueron mujeres y el 49.4% hombres. El principal motivo de viaje fue vacaciones, recreo u ocio, con el 72% de los casos, seguido por visitas a familiares o amigos (19.7%) y viajes de negocios (5.9%).

Estados Unidos lidera como país de origen

Por país de residencia, la mayoría de los turistas no fronterizos provinieron de Estados Unidos, con 1.54 millones de visitantes, lo que representó el 60.4% del total.

Le siguieron los viajeros provenientes de América del Sur y el Caribe (12.1%) y Canadá (11.7%). En menor proporción llegaron turistas de Asia, América Central y Europa.

A pesar del incremento en el número de turistas, el gasto total de los visitantes internacionales registró una caída anual de 3.4%, al pasar de 3 mil 667.1 millones de dólares en marzo de 2025 a 3 mil 541.1 millones de dólares en marzo de 2026.

Asimismo, el gasto promedio por turista descendió 13.7%, al ubicarse en 378.1 dólares, frente a los 438.2 dólares del año anterior.

Los datos reflejan una tendencia sostenida de recuperación del sector turístico en México tras el impacto de la pandemia de COVID-19.

Durante 2025, el país recibió 47.8 millones de turistas internacionales, un incremento anual de 6.1%. Además, los ingresos por divisas provenientes del turismo alcanzaron los 34 mil 991.6 millones de dólares, un crecimiento de 6.2% respecto a 2024.

 


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