Crece Nuevo León 1.4% y supera tres veces el promedio nacional

El ITAEE del Inegi ubicó a Nuevo León entre las entidades con mayor dinamismo económico, impulsado por el campo, la construcción y el comercio

Nuevo León registró un crecimiento económico de 1.4% durante el primer trimestre de 2026, más de tres veces superior al avance de 0.4% reportado a nivel nacional, impulsado principalmente por el desempeño de las actividades primarias, que aumentaron 26.8%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi.

Las actividades primarias, es decir, aquellas que comprenden sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y el aprovechamiento forestal, fueron el principal motor del crecimiento estatal.

Además, la construcción avanzó 5.4% y el comercio 3.9%, lo que colocó a Nuevo León entre las entidades que más contribuyeron al crecimiento económico del país en el periodo de enero a marzo.

Al respecto, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, aseguró que los resultados reflejan la capacidad del estado para mantener un desempeño favorable pese al entorno económico global.

“Nuevo León vive un momento histórico de crecimiento económico; nuestro estado continúa creciendo por encima del promedio nacional gracias a la confianza de las empresas, la fortaleza de nuestra industria y el talento de nuestra gente”, afirmó.

Aunado a ello, la funcionaria estatal señaló que la estrategia de atracción de inversiones, fortalecimiento empresarial y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas ha permitido consolidar el dinamismo económico de la entidad.

“Seguiremos impulsando políticas que fortalezcan la inversión, el empleo y la competitividad”, agregó Rocha al respecto.

De acuerdo con el gobierno estatal, el comportamiento observado en el ITAEE confirma que Nuevo León mantiene una economía diversificada, con sectores productivos que continúan fortaleciendo su posición como uno de los principales motores económicos del país.

Expectativas para 2026

La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) estima que Nuevo León cerrará 2026 con un crecimiento económico de 2.5%, más del doble del 1.10% previsto para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El organismo privado atribuye esta perspectiva a la recuperación de la actividad manufacturera, cuya producción aumentaría 5.10% al cierre del año actual.