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Finanzas

Actividad económica de México crece 0.5% en marzo

La actividad económica en México registró un crecimiento anual de 0.5% durante marzo de 2026, de acuerdo con estimaciones del INEGI

  • 20
  • Abril
    2026

La actividad económica en México registró un crecimiento anual de 0.5% durante marzo de 2026, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

Este avance estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las actividades industriales, que reportaron un incremento de 0.5%, mientras que el sector servicios mostró un crecimiento más moderado de 0.1% en el mismo periodo.

El IOAE permite adelantar datos sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica con mayor rapidez, ya que presenta resultados apenas tres semanas después del mes de referencia, en contraste con las ocho semanas que tarda el indicador oficial.

Para marzo, este indicador estima un nivel de 105.2 puntos en el IGAE (base 2018=100), con 100.9 puntos en actividades secundarias y 107.4 en terciarias, con cifras desestacionalizadas.

A tasa anual, se prevé un crecimiento de 1.1% en las actividades terciarias, mientras que las secundarias presentarían una caída de 0.5%.

Sin cambios en el corto plazo

Pese al crecimiento anual, en la comparación mensual la actividad económica se mantuvo sin variación durante marzo.

No obstante, al interior de los sectores se observaron ligeros movimientos. Las actividades industriales avanzaron 0.1%, mientras que los servicios retrocedieron 0.1%.

El desempeño económico se dio en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, así como decisiones de política monetaria interna.

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En este sentido, el Banco de México redujo su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 6.75%, lo que disminuyó el diferencial con Estados Unidos a 300 puntos base, su nivel más bajo desde 2016.

Esta reducción también generó presiones sobre el tipo de cambio.

Durante marzo, el peso mexicano registró una ligera depreciación de 0.08%, equivalente a 1.5 centavos, para ubicarse alrededor de 18.13 pesos por dólar.


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