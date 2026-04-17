Movilidad urbana crece 3.1% en México en febrero: Inegi

El transporte urbano de pasajeros en México registró un crecimiento de 3.1% en febrero de 2026, al movilizar a 238.5 millones de usuarios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con el organismo, los sistemas de transporte recorrieron 44.1 millones de kilómetros durante el periodo, lo que representó un incremento anual de 2.7%.

Durante febrero 2026, 238.5 millones de pasajeras y pasajeros viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez.



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Valle de México concentra la mayor demanda

La Zona Metropolitana del Valle de México concentró la mayor parte de los traslados, con 174.1 millones de pasajeros, cifra que significó un aumento de 5.1% respecto a febrero de 2025.

En esta región, los sistemas recorrieron 29.6 millones de kilómetros, 4.8% más a tasa anual.

En el desglose por sistemas, el Metro de la Ciudad de México transportó 98.6 millones de usuarios, con un alza de 4.6%, mientras que el Metrobús registró una caída de 6.5%, con 33.4 millones de pasajeros.

Por su parte, el Trolebús y la Red de Transporte de Pasajeros mostraron incrementos de 39.2 y 34.6%, respectivamente.

En Guadalajara, el sistema movilizó a 25.7 millones de personas, lo que representó una disminución de 1.7% anual, aunque los kilómetros recorridos aumentaron 5.0%.

La caída más pronunciada se registró en León, donde se transportaron 13.7 millones de pasajeros, 11.3% menos que el año anterior, con una reducción de 8.6% en la distancia recorrida.

En contraste, Monterrey reportó un ligero crecimiento: 12.3 millones de pasajeros, un alza de 1.8%, mientras que los kilómetros recorridos aumentaron 5.6%.

Otras ciudades como Puebla y Querétaro registraron incrementos de 13.0 y 9.9%, respectivamente.

En sentido contrario, Acapulco, Pachuca y Chihuahua presentaron caídas en la demanda.

El reporte del Inegi, a través de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), muestra una recuperación paulatina en la movilidad en diversas zonas metropolitanas, aunque con contrastes regionales.

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