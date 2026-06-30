Crecen 10% exportaciones de NL; se ubica en cuarto lugar nacional

En el primer trimestre del año, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó $158,117 millones de dólares

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Las exportaciones de Nuevo León crecieron 10.1% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, al sumar $14,537 millones de dólares, con lo que la entidad aportó 9.2% del total nacional y se ubicó en el cuarto lugar entre los estados con mayor valor en el total de las exportaciones del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre del año, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó $158,117 millones de dólares, cifra que representó un incremento anual de 17.9 por ciento.

Chihuahua concentró el 22.8% del total nacional, seguido de Jalisco con 11%, Coahuila con 9.4%, Nuevo León con 9.2%, Baja California con 8.2%, Guanajuato con 6.3% y Tamaulipas con 4.9 por ciento.

En conjunto, estas entidades aportaron el 71.8% de las exportaciones del país.

Asimismo, el Inegi informó que las entidades con los mayores aumentos anuales en el valor de sus exportaciones fueron Quintana Roo, con 764.7%; Guerrero, con 106.8%; Jalisco, con 106.6%; Chihuahua, con 69%; y Zacatecas, con 56.4 por ciento.

Por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 92.3% del valor total de las exportaciones nacionales durante el periodo enero-marzo, seguidas de las mineras con 4.8% y las agropecuarias con 2.9 por ciento.

A tasa anual, las manufactureras aumentaron 19.9%, las mineras 6.8%, mientras que las agropecuarias disminuyeron 13.1 por ciento.

En el caso de Nuevo León, las exportaciones estuvieron prácticamente concentradas en la industria manufacturera, que representó 99.8% del total estatal, al registrar $14,501 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026.