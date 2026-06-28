Exportaciones crecen 25% y ligan cinco meses al alza

El resultado estuvo impulsado principalmente por las exportaciones no petroleras, que ascendieron a $67,121 millones de dólares

Las exportaciones de México mantuvieron su buen desempeño durante mayo al crecer 25.4% anual y sumar un valor de $69,544 millones de dólares, con lo que hilaron cinco meses consecutivos de avances en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras del Inegi.

El resultado estuvo impulsado principalmente por las exportaciones no petroleras, que ascendieron a $67,121 millones de dólares, un incremento anual de 25.6%, mientras que las petroleras crecieron 18.0%, al ubicarse en $2,423 millones de dólares.

Además, la balanza comercial registró un superávit de 2,259 millones de dólares.

Analistas señalaron que el desempeño confirma la fortaleza del sector externo mexicano.

"La balanza comercial confirma la solidez del sector externo mexicano, sustentado en las exportaciones no petroleras y manufactureras. Si bien el superávit mensual se moderó respecto a abril, la perspectiva acumulada del año muestra una mejora estructural significativa frente a 2025, impulsada por el dinamismo de los envíos hacia Estados Unidos y una creciente diversificación hacia otros mercados", indicaron analistas.

Por destino, las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos aumentaron 27.2% anual, mientras que las enviadas al resto del mundo crecieron 17.7 por ciento.

En contraste, las exportaciones automotrices disminuyeron 2.2%; sin embargo, sobresalieron los envíos de maquinaria y equipo especial para diversas industrias, con un alza de 98.1%, así como los productos de la minerometalurgia, que avanzaron 47.2 por ciento.