Exportaciones estatales crecen 13.8% al cierre de 2025

El valor total de las exportaciones de las entidades federativas registró un crecimiento anual de 13.8 % durante el cuarto trimestre de 2025, al alcanzar los 166 mil 433.1 millones de dólares, informó el INEGI.

De acuerdo con el reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), el dinamismo estuvo impulsado principalmente por estados del norte y del occidente del país, así como por el sector manufacturero.

En el cuarto trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 166,433.1 millones de dólares.



Los estados con mayor contribución fueron:

▪️19.9% Chihuahua

▪️12.1% Jalisco

▪️9.7% Coahuila, Nuevo León y Baja California, cada uno



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Entre las entidades con mayor participación en el comercio exterior destacan Chihuahua, que encabezó la lista con 19.9 % del total nacional, seguido de Jalisco con 12.1 %.

En un segundo bloque se ubicaron Coahuila, Nuevo León y Baja California, cada uno con una participación de 9.7 %, mientras que Guanajuato aportó 5.7 %.

En conjunto, estas seis entidades concentraron el 66.9 % del total de exportaciones del país durante el periodo.

Crecimientos sobresalientes en varias regiones

En términos de crecimiento anual, algunas entidades registraron incrementos destacados. Jalisco lideró con un aumento de 124 %, seguido por Chihuahua con 65.2 %, Colima con 57.5 %, Oaxaca con 49.9 % y Yucatán con 26 %.

Estos resultados reflejan un comportamiento heterogéneo entre regiones, con avances significativos en ciertos estados frente a caídas en otros.

Por sector económico, las exportaciones manufactureras representaron el 93.6 % del total, consolidándose como el principal motor del comercio exterior mexicano.

Le siguieron el sector minero, tanto petrolero como no petrolero, con 4.2 %, y el agropecuario con 2.2 %.

A tasa anual, el sector manufacturero creció 17.6 %, mientras que la minería cayó 23.4 % y el sector agropecuario disminuyó 22.2 %.

Subsectores clave: transporte y electrónicos

Dentro de la manufactura, destacaron tres subsectores que concentraron gran parte de las exportaciones:

Fabricación de equipo de transporte, con 32.4 % del total

Equipos electrónicos, de cómputo y comunicación, con 30.6 %

Aparatos eléctricos y generación de energía, con 5.8 %

En conjunto, estos segmentos, junto con agricultura y extracción de petróleo y gas, sumaron el 72.8 % del valor total exportado.

El informe también revela que, aunque la manufactura predomina en la mayoría de los estados, existen excepciones como Baja California Sur, Campeche o Tabasco, donde tienen mayor peso las actividades mineras o agropecuarias.

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