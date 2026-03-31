Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
exportacion_90c82d9c7b
Finanzas

Exportaciones estatales crecen 13.8% al cierre de 2025

El valor total de las exportaciones de las entidades federativas registró un crecimiento anual de 13.8 % durante el cuarto trimestre de 2025

  • 31
  • Marzo
    2026

El valor total de las exportaciones de las entidades federativas registró un crecimiento anual de 13.8 % durante el cuarto trimestre de 2025, al alcanzar los 166 mil 433.1 millones de dólares, informó el INEGI.

De acuerdo con el reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), el dinamismo estuvo impulsado principalmente por estados del norte y del occidente del país, así como por el sector manufacturero.

Entre las entidades con mayor participación en el comercio exterior destacan Chihuahua, que encabezó la lista con 19.9 % del total nacional, seguido de Jalisco con 12.1 %.

En un segundo bloque se ubicaron Coahuila, Nuevo León y Baja California, cada uno con una participación de 9.7 %, mientras que Guanajuato aportó 5.7 %.

En conjunto, estas seis entidades concentraron el 66.9 % del total de exportaciones del país durante el periodo.

Crecimientos sobresalientes en varias regiones

En términos de crecimiento anual, algunas entidades registraron incrementos destacados. Jalisco lideró con un aumento de 124 %, seguido por Chihuahua con 65.2 %, Colima con 57.5 %, Oaxaca con 49.9 % y Yucatán con 26 %.

Estos resultados reflejan un comportamiento heterogéneo entre regiones, con avances significativos en ciertos estados frente a caídas en otros.

exportacion mexico.jpeg

Por sector económico, las exportaciones manufactureras representaron el 93.6 % del total, consolidándose como el principal motor del comercio exterior mexicano.

Le siguieron el sector minero, tanto petrolero como no petrolero, con 4.2 %, y el agropecuario con 2.2 %.

A tasa anual, el sector manufacturero creció 17.6 %, mientras que la minería cayó 23.4 % y el sector agropecuario disminuyó 22.2 %.

Subsectores clave: transporte y electrónicos

Dentro de la manufactura, destacaron tres subsectores que concentraron gran parte de las exportaciones:

  • Fabricación de equipo de transporte, con 32.4 % del total
  • Equipos electrónicos, de cómputo y comunicación, con 30.6 %
  • Aparatos eléctricos y generación de energía, con 5.8 %

En conjunto, estos segmentos, junto con agricultura y extracción de petróleo y gas, sumaron el 72.8 % del valor total exportado.

El informe también revela que, aunque la manufactura predomina en la mayoría de los estados, existen excepciones como Baja California Sur, Campeche o Tabasco, donde tienen mayor peso las actividades mineras o agropecuarias.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T094813_609_a1950685c3_4c67d3062d
Confianza empresarial en México cae en marzo: Inegi
coahuila_exportacion_empresa1_f7d9be72d0
Coahuila concentra 9.7% de las exportaciones; pese a caída anual
finanzas_aranceles_35b87238d0
Tarifas aplicadas por México a China dejarán fuertes pérdidas
publicidad

Últimas Noticias

rayadas_e93b3661b3
Rayadas empata contra Juárez y se preparan rumbo al clásico
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×