Remesas dan 'un respiro' y crecen 0.4% en febrero

Tras la caída registrada en enero, las remesas que llegan a México mostraron un ligero repunte durante febrero al crecer 0.4%, lo que representa un respiro para uno de los principales flujos de divisas del país.

De acuerdo con datos del Banco de México, durante el segundo mes del año ingresaron 4,468 millones de dólares por concepto de remesas.

Si bien en cifras originales se observó una contracción mensual de 2.74%, este comportamiento es habitual para febrero, mes en el que históricamente los envíos tienden a moderarse.

En términos anuales, las remesas registraron un crecimiento marginal de 0.39%, reflejando un desempeño aún inestable.

Grupo Financiero Base señaló que ya suman 24 meses con un comportamiento irregular, sin observarse dos o más meses consecutivos de crecimiento sostenido.

Caen envíos y se debilita el flujo de operaciones

El número de operaciones continúa mostrando señales de debilidad. En febrero se registraron 11.32 millones de envíos, lo que representó una caída anual de 3.16% y su undécimo retroceso consecutivo.

Este descenso explica en gran medida la desaceleración, ya que el monto promedio de la remesa se ha mantenido relativamente estable.

Los analistas atribuyen esta debilidad a factores externos, principalmente al deterioro del mercado laboral en Estados Unidos y al endurecimiento de la política migratoria.

Según Grupo Financiero Base, la incertidumbre y el temor a deportaciones han reducido la actividad laboral de trabajadores indocumentados, limitando el crecimiento de estos flujos.

A pesar del ligero repunte en dólares, el poder adquisitivo de las remesas en México continúa deteriorándose.

La apreciación del peso y la inflación provocaron una caída anual real de 18.75% en febrero, acumulando nueve meses consecutivos de retrocesos.

Este escenario limita el impacto de las remesas en el consumo interno y el crecimiento económico del país.

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