Defiende ventaja comercial de México ante incertidumbre por T-MEC

El gobierno federal ya trabaja para enfrentar un entorno con mayor proteccionismo, impulsando la búsqueda de nuevos mercados, la sustitución de importaciones

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La posición comercial de México frente a Estados Unidos se mantiene sólida pese a las dudas sobre el futuro del T-MEC, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al destacar que el país es el principal comprador de productos estadounidenses y que el objetivo del gobierno es conservar un trato preferencial en las negociaciones comerciales.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que no le interesa renovar el tratado comercial, Ebrard sostuvo que la relación bilateral continúa fortaleciéndose.

“México es el cliente más grande de Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos que México”, afirmó el funcionario, quien adelantó que la próxima ronda de conversaciones entre ambos países se realizará durante la primera semana de septiembre en Washington.

Asimismo, señaló que el gobierno federal ya trabaja para enfrentar un entorno con mayor proteccionismo, impulsando la búsqueda de nuevos mercados, la sustitución de importaciones y la atracción de inversiones.

Como ejemplo, mencionó la nueva planta de Ternium en Pesquería, Nuevo León, que representa una inversión superior a $4,000 millones de dólares, además de las recientes inversiones anunciadas por Kia en México.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque Estados Unidos está redefiniendo las reglas del comercio global, México mantiene una posición estratégica como su principal socio comercial.

Añadió que “el Plan México busca fortalecer la producción nacional, generar más empleos y diversificar las exportaciones mediante acuerdos con otros mercados, sin depender exclusivamente del T-MEC”.