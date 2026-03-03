Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
espana_responde_eua_7a0a573574
Internacional

España responde a Trump y defiende relación comercial con EUA

El Gobierno español respondió a Donald Trump tras su amenaza de “cortar todo el comercio” con España por el conflicto con Irán

  • 03
  • Marzo
    2026

La tensión diplomática entre Washington y Madrid escaló este martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con romper relaciones comerciales con España por su negativa a permitir el uso de bases militares en operaciones contra Irán.

Ante ello, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez respondió con que España cumple con sus compromisos en la OTAN y en la defensa europea, y cualquier revisión de la relación bilateral deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos.

España rechaza señalamientos

Trump aseguró que “va a cortar todo el comercio con España” y calificó al país como “un socio terrible” dentro de la OTAN.

Incluso advirtió que “nadie” le dirá que no puede usar instalaciones militares.

Desde el Ejecutivo español subrayaron que España es un miembro clave de la Alianza Atlántica, con participación activa en misiones y despliegues en territorio europeo.

Reiteraron que el uso de las bases de Morón y Rota debe apegarse al marco jurídico vigente y al derecho internacional.

Defensa del comercio y la legalidad

Las fuentes oficiales recordaron que España es una potencia exportadora dentro de la Unión Europea y mantiene relaciones comerciales con 195 países, incluido Estados Unidos, con quien existe un vínculo histórico y mutuamente beneficioso.

En ese sentido, dejaron claro que si la administración estadounidense pretende revisar el marco comercial, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, los acuerdos UE-EUA y las normas internacionales.

El Gobierno español aseguró contar con herramientas para mitigar cualquier efecto económico derivado de una eventual represalia comercial. Entre ellas, la diversificación de cadenas de suministro y el respaldo a sectores estratégicos.

Además, Madrid insistió en que su prioridad es preservar el libre comercio y la cooperación económica desde el respeto mutuo.

“La ciudadanía merece prosperidad, no confrontación”, señalaron fuentes del Ejecutivo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre en verde tras caídas por guerra en Medio Oriente
eua_ataca_submarino_iran_sri_lanka_498b31ad28
EUA hunde submarino iraní frente a las costas de Sri Lanka
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×