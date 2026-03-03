España responde a Trump y defiende relación comercial con EUA

La tensión diplomática entre Washington y Madrid escaló este martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con romper relaciones comerciales con España por su negativa a permitir el uso de bases militares en operaciones contra Irán.

Ante ello, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez respondió con que España cumple con sus compromisos en la OTAN y en la defensa europea, y cualquier revisión de la relación bilateral deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos.

España rechaza señalamientos

Trump aseguró que “va a cortar todo el comercio con España” y calificó al país como “un socio terrible” dentro de la OTAN.

Incluso advirtió que “nadie” le dirá que no puede usar instalaciones militares.

Desde el Ejecutivo español subrayaron que España es un miembro clave de la Alianza Atlántica, con participación activa en misiones y despliegues en territorio europeo.

Reiteraron que el uso de las bases de Morón y Rota debe apegarse al marco jurídico vigente y al derecho internacional.

Defensa del comercio y la legalidad

Las fuentes oficiales recordaron que España es una potencia exportadora dentro de la Unión Europea y mantiene relaciones comerciales con 195 países, incluido Estados Unidos, con quien existe un vínculo histórico y mutuamente beneficioso.

En ese sentido, dejaron claro que si la administración estadounidense pretende revisar el marco comercial, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, los acuerdos UE-EUA y las normas internacionales.

El Gobierno español aseguró contar con herramientas para mitigar cualquier efecto económico derivado de una eventual represalia comercial. Entre ellas, la diversificación de cadenas de suministro y el respaldo a sectores estratégicos.

Además, Madrid insistió en que su prioridad es preservar el libre comercio y la cooperación económica desde el respeto mutuo.

“La ciudadanía merece prosperidad, no confrontación”, señalaron fuentes del Ejecutivo.

Comentarios