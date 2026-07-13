Sector agro de EUA defiende comercio sin aranceles

Recalcan que importaciones de México y Canadá complementan la producción local; además, ambos países son sus principales mercados de exportación

Organizaciones de productores, exportadores, restaurantes y minoristas de Estados Unidos pidieron a la Oficina del Representante Comercial (USTR) mantener el comercio agroalimentario libre de aranceles dentro del T-MEC, al advertir que imponer restricciones a productos de temporada elevaría los costos para los consumidores y afectaría la cadena de suministro de América del Norte.

A través de una carta dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, los firmantes señalaron que “medidas como aranceles o cuotas a frutas y hortalizas estacionales generarían volatilidad en los precios y podrían provocar represalias comerciales contra diversos productos agropecuarios estadounidenses”.

El documento sostiene que la producción nacional no es suficiente para abastecer la demanda durante todo el año debido a factores como la disponibilidad de agua, los costos laborales, el clima y la superficie agrícola.

“Las importaciones no son un sustituto de la producción nacional, son un complemento necesario”, indicaron las organizaciones.

Como ejemplo, destacaron que la producción de aguacate de California cubre apenas alrededor del 10% del consumo anual en Estados Unidos y hasta el 17% en su temporada de mayor producción.

Asimismo, recordaron que México y Canadá son los principales destinos de las exportaciones agropecuarias estadounidenses.

Tan solo en 2024, Estados Unidos exportó más de $60,000 millones de dólares a ambos países, equivalente a una tercera parte de sus ventas agrícolas al exterior, mientras que cada dólar generado por estas exportaciones produce $1.09 dólares adicionales en actividad económica.

La carta fue respaldada por organizaciones como Fresh Produce Association of the Americas, National Restaurant Association, National Retail Federation, Driscoll’s, Mission Produce y Texas International Produce Association, las cuales insistieron en preservar el libre comercio dentro del T-MEC para evitar afectaciones a consumidores, empresas y empleos en la región.