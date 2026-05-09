Defiende Arbeloa a Valverde y Tchouaméni por pelea

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, respaldó públicamente a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni luego de la pelea que protagonizaron durante un entrenamiento y que terminó con ambos futbolistas sancionados económicamente por el club español.

El técnico aseguró que las disculpas ofrecidas por los dos mediocampistas fueron suficientes para dejar atrás el incidente, el cual derivó en multas de 500,000 euros para cada jugador.

“Los jugadores han reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón. A mí, con eso me sirve”, declaró Arbeloa en conferencia de prensa desde Madrid.

Valverde terminó hospitalizado tras el altercado

La confrontación ocurrió el pasado jueves durante una práctica del conjunto merengue y terminó con Federico Valverde hospitalizado debido a una herida en la cabeza.

El futbolista uruguayo explicó posteriormente que sufrió el golpe al impactarse contra una mesa durante el forcejeo con Tchouaméni, calificando el episodio como “una pelea sin sentido”.

La directiva del Real Madrid abrió una investigación interna y reunió a ambos jugadores un día después del altercado. Según el club, los futbolistas se disculparon mutuamente y también ofrecieron disculpas al plantel, al cuerpo técnico y a la afición.

Pese a ello, la institución consideró que el incidente representó una falta grave a la disciplina interna, por lo que decidió imponer una fuerte sanción económica.

Arbeloa criticó filtración del vestidor

Durante su comparecencia, Arbeloa mostró mayor molestia por la filtración de lo ocurrido dentro del vestidor que por el conflicto entre sus jugadores.

“Que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Lo que pasa en el vestuario se debe quedar en el vestuario”, afirmó.

El estratega también comentó que situaciones similares han ocurrido anteriormente en equipos profesionales y recordó experiencias que vivió durante su carrera como futbolista.

“Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf”, señaló Arbeloa, aunque evitó revelar nombres.

Real Madrid llega presionado al Clásico contra Barcelona

La polémica se produce en un momento complicado para el Real Madrid, que atraviesa una temporada irregular y podría cerrar otro año sin conquistar títulos importantes.

El conjunto blanco enfrentará este domingo al Barcelona en el Camp Nou, obligado a ganar para mantener opciones matemáticas en LaLiga.

Los catalanes llegan con ventaja de 11 puntos cuando restan cuatro jornadas por disputarse, por lo que una victoria culé prácticamente sentenciaría el campeonato.

Arbeloa reconoció la frustración que existe dentro del plantel por los resultados recientes y asumió responsabilidad por el desempeño del equipo.

“Yo soy el primer responsable de que la temporada no esté a la altura”, expresó el entrenador madridista.

De cara al Clásico, Arbeloa confirmó que Aurélien Tchouaméni sí estará disponible para el encuentro, mientras que Federico Valverde permanecerá fuera por la lesión sufrida en la cabeza.

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