Mundial FIFA™ deja 14 denuncias tras primer juego en Monterrey

La primera semana de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en Monterrey concluyó con un saldo de 14 denuncias relacionadas con los eventos realizados en el estadio sede y el FIFA Fan Festival del Parque Fundidora, informó el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

Mientras miles de aficionados locales y extranjeros disfrutaban de los encuentros deportivos y las actividades recreativas, las autoridades desplegaron operativos especiales de vigilancia para atender cualquier incidente durante los festejos mundialistas.

De acuerdo con el fiscal, entre las denuncias recibidas se encuentran tres robos de teléfonos celulares, el robo de un bolso, cuatro casos de ciudadanos mexicanos afectados por boletos falsos, así como un ciudadano italiano que también fue víctima de fraude al adquirir una entrada apócrifa, además de otros incidentes menores.

“Se levantaron catorce denuncias, tres de ellas por robo de celular, una de un bolso, cuatro mexicanos por boletos falsos, un italiano con un boleto falso y dos o tres incidentes menores”, señaló Flores Saldívar.

Denuncia de turista italiano continuará pese a su regreso

Flores Saldívar explicó que el visitante italiano presentó su denuncia mediante el sistema virtual de la Fiscalía, por lo que el procedimiento podrá continuar aun cuando regrese a su país de origen.

Asimismo, indicó que hasta el momento no existen denuncias relacionadas con reventa de boletos o por los altos precios que algunos vendedores ofrecían en las inmediaciones de los recintos donde se desarrollan las actividades mundialistas.

Fiscalía mantiene operativo especial de seguridad

El titular de la Fiscalía destacó que la dependencia cuenta con un despliegue especial de agentes dentro del estadio y del FIFA Fan Festival para responder de manera inmediata a cualquier incidente.

“Hay un equipo operativo dentro de las instalaciones del Fan Fest y del estadio que reaccionamos en forma inmediata. De hecho, nuestras unidades llegan tres horas antes de que inicie el partido y se van tres horas después de que finalizan las actividades”, afirmó.

Las unidades operativas comienzan sus labores aproximadamente tres horas antes del inicio de cada partido y permanecen en la zona hasta tres horas después de que concluyen las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

Sin reportes de venta de droga

Entre los incidentes registrados durante la primera semana también se reportó un cristalazo en el estacionamiento del estadio, aunque las autoridades señalaron que se trató de un hecho aislado.

Finalmente, Flores Saldívar aseguró que hasta ahora no existen reportes relacionados con venta de droga en las zonas de concentración de aficionados y reiteró que la Fiscalía mantendrá los operativos de vigilancia durante el resto de la Copa Mundial para proteger a visitantes nacionales y extranjeros.

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