Día del Niño dejará derrama de 37,500 mdp en México

La celebración del Día de la Niña y el Niño perfila un impulso significativo para la economía mexicana, con una derrama estimada en 37,500 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento de 5% en comparación con 2025, de acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

El organismo empresarial prevé que esta fecha beneficie a 3.6 millones de unidades económicas en todo el país, principalmente en sectores vinculados al consumo familiar como jugueterías, electrónicos, dulces, ropa, alimentos, restaurantes, cines y espacios de entretenimiento.

Consumo familiar impulsa comercio y servicios en todo el país

El 30 de abril se ha consolidado como una de las fechas con mayor dinamismo comercial, impulsada por decisiones de compra relacionadas con regalos, salidas recreativas y convivencia familiar. Este flujo de consumo se distribuye en mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y negocios locales, donde pequeñas y medianas empresas encuentran una oportunidad clave para incrementar ingresos.

“El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”, señaló Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

La Confederación destacó que este tipo de celebraciones no solo incentivan el consumo inmediato, sino que también sostienen empleos y permiten la continuidad de negocios familiares, que constituyen la base del comercio en el país.

Negocios familiares concentran el impacto económico

En México existen 6.1 millones de empresas y negocios familiares, que representan el 99.8% de las unidades económicas, por lo que fechas de alto consumo como esta resultan estratégicas para fortalecer el mercado interno.

El alcance de la derrama también se explica por el tamaño del mercado: el país cuenta con más de 38.8 millones de hogares y una población superior a 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que equivale al 28% del total nacional.

En este contexto, la CONCANACO subrayó que cada compra tiene un efecto directo en la economía local.

“Cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto: protege empleos, fortalece la economía de su comunidad y permite que más empresas mexicanas sigan creciendo. Ese es el verdadero impacto del comercio en México”, agregó Octavio de la Torre.

Organismo llama a privilegiar el consumo en comercio formal

Ante el incremento esperado en la actividad comercial, el organismo hizo un llamado a las familias a realizar sus compras en establecimientos formales, seguros y de confianza, con el objetivo de fortalecer el comercio establecido.

La Confederación reiteró que los sectores de comercio, servicios y turismo continúan siendo motores clave del desarrollo económico, especialmente en fechas donde el consumo familiar se convierte en un factor determinante para millones de negocios en todo el país.

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