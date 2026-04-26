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Internacional

Trump habla sobre manifiesto de tirador: 'era un tipo enfermo'

En el documento, el autor se identificaba como el 'Asesino Federal Amistoso' y exponía una crítica a lo que consideraba complicidad frente a la opresión.

  • 26
  • Abril
    2026

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que el presunto tirador vinculado a un ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dejó un manifiesto con contenido anticristiano, el cual, según sus declaraciones, evidenciaba odio y señales de conducta violenta.

De acuerdo con el mandatario, el documento fue clave para entender la motivación del sospechoso, a quien describió como una persona con problemas mentales.

¿Qué dijo Trump sobre el manifiesto del tirador?

En entrevista, Trump afirmó que el texto contenía mensajes directos contra la religión cristiana y reflejaba una postura radical.

“Cuando lees su manifiesto, ves que odia a los cristianos”, declaró el presidente.
“Era un tipo enfermo y con mucho odio en su corazón”, añadió.

Según un agente federal citado en reportes, el manifiesto fue enviado a familiares del sospechoso antes del ataque. En el documento, el autor se identificaba como el “Asesino Federal Amistoso” y exponía una crítica a lo que consideraba complicidad frente a la opresión.

Contenido del documento y posibles objetivos

El escrito también incluía referencias a funcionarios del gobierno de EUA como posibles objetivos, ordenados por nivel de jerarquía. No se mencionaba al director del FBI dentro de la lista.

«Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor».

Además, el texto cuestionaba las condiciones de seguridad del hotel donde se realizaba el evento, señalando fallas en los controles de acceso.

¿Quién es Cole Thomas Allen, tirador de la Casa Blanca?

El presunto agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente del área de Los Ángeles. Registros públicos indican que trabajaba como profesor y desarrollador de videojuegos.

Autoridades federales lo detuvieron antes de que ingresara al salón principal del evento. Actualmente enfrenta cargos relacionados con el uso de armas y agresión contra un agente federal.

El caso continúa bajo investigación mientras se revisa el alcance del manifiesto y su posible relación con el intento de ataque.


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