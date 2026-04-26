Arranca Economía construcción de planta de metanol

Con una inversión superior a los $3,300 millones de dólares, México dio inicio a la construcción de la mayor planta de metanol de ultrabajo carbono del mundo, un proyecto que busca detonar el crecimiento económico y posicionar al país en la transición energética global.

La iniciativa, denominada Pacífico Mexinol, se desarrolla en Topolobampo, Sinaloa, y marca uno de los movimientos industriales más relevantes en la historia reciente del país.

En este sentido, el complejo, impulsado por Transition Industries, contempla un modelo de producción con emisiones netas cercanas a cero (Net Zero), mediante el uso de tecnologías de captura de carbono, energías limpias e hidrógeno verde.

Además, contará con el acompañamiento del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Asimismo, el proyecto tendrá una capacidad de producción de 1.8 millones de toneladas anuales de metanol azul y 350,000 toneladas de metanol verde, insumo clave para diversas cadenas industriales.

Se prevé que la planta inicie operaciones a principios de 2030, fortaleciendo la competitividad del país y su integración en mercados globales.

Por otro lado, durante la etapa de construcción se generarán alrededor de 6,000 empleos, mientras que en operación se crearán más de 400 plazas permanentes, lo que impulsará el desarrollo económico regional.

Al respecto, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, destacó que “más allá de las cifras, Pacífico Mexinol generará empleo, oportunidades y derrama económica para la región”.

El proyecto incorpora más de 200 medidas de mitigación ambiental y el uso exclusivo de agua residual tratada, evitando presión sobre fuentes de agua potable.

De esta manera, la inversión también se alinea con el Plan México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en atraer capital sostenible y fomentar un crecimiento económico equilibrado en el país.

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