El mandatario republicano mencionó que Washington debería obtener condiciones comerciales más ventajosas en cualquier negociación futura

Inicio / Finanzas / Donald Trump no extenderá el T-MEC, según Reuters

El presidente Donald Trump reiteró que no planea extender el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el mandatario republicano, esto da inicio a la cuenta regresiva de una década para desmantelar la zona de libre comercio norteamericana de 32 años de antigüedad, en el marco de negociaciones entre los representantes de las tres naciones.

"Esa declaración dará inicio a un período de revisión de seis años, como parte de una cláusula de caducidad negociada por la primera administración del presidente", apunta Reuters.

Esto sucede después de que hace dos semanas reiterara que Estados Unidos obtendría mayores beneficios si el acuerdo comercial dejara de existir.

Mencionó que Washington debería obtener condiciones comerciales más ventajosas en cualquier negociación futura.

Entre las exigencias que tiene el presidente Trump, incluidas las exigencias generalizadas para aumentar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz y las medidas de protección para productos chinos.

Anuncia Sheinbaum inicio de revisión del T-MEC; busca renovarlo

México arrancará el 1 de julio la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una reunión virtual entre los tres países, en un proceso en el que el Gobierno mexicano buscará extender la vigencia del acuerdo por 16 años más, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal informó que ya firmó la postura oficial que México presentará durante la revisión del tratado y adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dará a conocer los detalles de la primera reunión el próximo jueves.