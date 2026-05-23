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Internacional

Video: JD Vance regresa de emergencia a la Casa Blanca

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, volvió de forma inesperada a Washington mientras Donald Trump convocó una reunión urgente sobre Irán

  • 23
  • Mayo
    2026

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, regresó este sábado de manera imprevista a Washington, D.C., mientras el presidente Donald Trump convocó a una reunión urgente con su equipo de seguridad nacional para abordar la situación con Irán.

De acuerdo con reportes difundidos en medios estadounidenses, la caravana de Vance se dirigió a alta velocidad hacia la Casa Blanca, en medio del aumento de tensión diplomática y militar en Oriente Medio.

Según la información disponible, Trump llamó a reunión a funcionarios clave de seguridad nacional para analizar el desarrollo de las negociaciones con Irán y el escenario regional.

Además, el mandatario estadounidense tendría programada una conferencia telefónica con líderes de varios países árabes, en un intento por coordinar posiciones frente a la crisis.

El movimiento ocurre mientras Washington evalúa posibles decisiones sobre el programa nuclear iraní y la situación en el estrecho de Ormuz.

Marco Rubio anticipa posibles anuncios

Horas antes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró desde Nueva Delhi que las negociaciones con Irán han mostrado avances importantes.

Rubio señaló que podrían darse anuncios oficiales “más tarde hoy, mañana o en un par de días”, aunque no ofreció detalles específicos sobre el contenido de las conversaciones.

Durante su visita oficial a India, Rubio reiteró que la prioridad de Washington es impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

“El presidente Trump ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, afirmó el funcionario.

También insistió en que Teherán debe entregar su uranio altamente enriquecido y mantener abiertos los estrechos marítimos estratégicos para el comercio internacional.


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