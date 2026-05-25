Donald Trump descarta acelerar un acuerdo con Irán

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “las negociaciones con Irán avanzan de manera ordenada y constructiva”, aunque descartó acelerarlas para poner fin a la guerra y advirtió que el bloqueo al régimen iraní se mantendrá hasta que ambas partes firmen un acuerdo definitivo.

El bloqueo estadounidense a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz “seguirá vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, escribió Trump en Truth Social.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien”, añadió.

El gobierno iraní no respondió de inmediato. Sin embargo, la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, afirmó que Estados Unidos seguía obstaculizando partes de un posible acuerdo, incluida la exigencia de Teherán de liberar fondos congelados.

Un día antes, Trump afirmó que Washington e Irán habían “negociado en gran medida” un memorando de entendimiento sobre un acuerdo de paz que reabriría el estrecho de Ormuz, por donde, antes del conflicto, transitaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Ambas partes siguen en desacuerdo en varios temas complejos, como las ambiciones nucleares de Irán, la guerra de Israel en el Líbano contra la milicia Hezbollah —respaldada por Irán— y las exigencias de Teherán de levantar sanciones y liberar decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros congelados en bancos extranjeros.

¿Qué incluye un posible acuerdo?

Irán y Estados Unidos han dado señales de acercamiento hacia un acuerdo que convierta el actual cese del fuego, que puso fin a semanas de conflicto, en un arreglo más duradero.

Ambas partes mencionan un “memorando de entendimiento” que establecería una hoja de ruta para resolver los asuntos pendientes.

Sin embargo, aún no está claro qué incluirá exactamente ese memorando.

La idea central es que, una vez firmado, detendría los combates, algo que sería bien recibido por ambas partes: el presidente de EUA, Donald Trump, enfrenta elecciones intermedias este año, e Irán atraviesa una crisis económica.

Según una persona familiarizada con el tema, versiones recientes del memorando que Trump estaría cerca de concretar contemplan la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes. Posteriormente, comenzaría un proceso para resolver otros puntos de conflicto, como el programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz

Trump escribió la noche del sábado en redes sociales que la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz sería reabierta bajo el memorando.

No obstante, varios medios iraníes, algunos cercanos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), informaron este domingo que el estrecho permanecería bajo supervisión iraní. Durante un período de 30 días, Irán permitiría que el tráfico marítimo regrese gradualmente a los niveles previos a la guerra.

Irán exige que el bloqueo estadounidense sobre sus puertos sea levantado simultáneamente, pero Trump escribió ayer: “El bloqueo seguirá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, aparentemente en referencia a un pacto final y no al memorando.

Las reservas de uranio y el enriquecimiento

CNN informó este domingo que un posible acuerdo entre EUA e Irán incluiría el compromiso de Teherán de no desarrollar un arma nuclear.

Según una fuente familiarizada con las negociaciones, Irán también se comprometería a iniciar conversaciones para entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido y pausar cualquier nuevo enriquecimiento.

Funcionarios iraníes han insistido en que las conversaciones sobre el uranio solo podrán comenzar una vez que se acuerde un memorando que ponga fin a la guerra. El uranio es un combustible nuclear clave que puede utilizarse para fabricar armas nucleares si alcanza altos niveles de enriquecimiento.

“Los temas nucleares no se están discutiendo en esta etapa”, dijo Baghaei el sábado.

Los activos congelados de Irán

Con su economía en dificultades, Irán exige el desbloqueo inmediato de miles de millones de dólares retenidos en bancos en el extranjero.

“Desde el comienzo mismo de este proceso, debe aclararse el estatus de la liberación de los activos bloqueados”, señaló Baghaei.

Citando a una “fuente informada”, Tasnim afirmó que “sin la liberación de una parte específica de los activos bloqueados de Irán en esta primera etapa —junto con un mecanismo claro que garantice su liberación continua— no habrá acuerdo”.

Sanciones

La economía iraní también está afectada por una amplia serie de sanciones internacionales, en su mayoría impuestas por EUA. y Europa.

“El levantamiento de sanciones no será discutido en este corto período”, dijo Baghaei, aunque añadió que “la exigencia de Irán de levantar todas las sanciones aparece explícitamente en el texto”.

“Los detalles deberán negociarse después de que el memorando quede finalizado”, agregó, sugiriendo que la suspensión de sanciones estará vinculada al tema nuclear.

Misiles balísticos

Durante el conflicto, funcionarios de EUA señalaron que los misiles balísticos iraníes de mayor alcance debían ser eliminados. Trump afirmó que el “programa convencional de misiles balísticos” de Irán estaba creciendo “rápida y dramáticamente”.

Sin embargo, recientemente se ha mencionado menos la inclusión de este arsenal en negociaciones más amplias, aunque Israel y países árabes del golfo Pérsico lo consideran una amenaza urgente.

El Líbano

Tampoco está claro cómo, o si, el conflicto entre Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán en el Líbano, será abordado.

Tasnim informó que el texto del memorando hace referencia a “la declaración del fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”.

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