Ebrard seguirá al frente de la Secretaría de Economía: presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Marcelo Ebrard se mantendrá al frente de la Secretaría de Economía, pese a la investigación en curso relacionada con la estancia de su hijo en la embajada de México en Londres.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril en Palacio Nacional, la mandataria federal respaldó el desempeño del ex canciller y subrayó su papel en la relación económica con Estados Unidos.

“Sí, Marcelo está haciendo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Economía con su equipo, un trabajo incansable”, afirmó.

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Investigación por caso en embajada de Londres

El caso que involucra al funcionario deriva de la estancia de su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, en la embajada de México en el Reino Unido entre octubre de 2021 y abril de 2022, cuando el hoy titular de Economía encabezaba la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con versiones periodísticas, durante su permanencia en la sede diplomática, ubicada en la zona de Belgrave Square, en Londres, habría recibido servicios como hospedaje, alimentación y atención doméstica, lo que ha generado señalamientos por presunto uso de recursos públicos.

A raíz de diversas quejas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación para determinar si existió alguna falta administrativa o legal.

“Se presentaron solicitudes y quejas… y la ley establece que debe abrirse una investigación de manera automática”, explicó Sheinbaum.

Ebrard niega irregularidades

El propio Marcelo Ebrard reconoció que su hijo permaneció seis meses en la residencia diplomática, pero rechazó cualquier irregularidad.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, declaró el pasado 16 de abril.

El ex canciller sostuvo que la estancia fue resultado de un ofrecimiento por parte de la entonces embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena.

Pese al contexto, la jefa del Ejecutivo reiteró su confianza en el funcionario y enfatizó su papel en la conducción económica del país.

“Hay un trabajo muy intenso de información… él atiende a todas las cámaras, los impactos que han tenido algunos de los aranceles en distintos sectores”, destacó.

Sheinbaum subrayó además que Ebrard mantiene una interlocución constante con autoridades estadounidenses, particularmente con la Oficina del Representante Comercial (USTR) y el Departamento de Comercio, en el marco del T-MEC.

Coordinación semanal para desarrollo económico

La mandataria detalló que el secretario de Economía encabeza reuniones periódicas con distintas dependencias para agilizar inversiones y proyectos estratégicos.

“Nos vemos todos los lunes en una mesa de trabajo para ver el desarrollo económico del país”, explicó.

Añadió que en estas mesas se revisa la viabilidad de proyectos, tiempos de autorización y coordinación interinstitucional.

Además, consideró que el trabajo de Ebrard representa un punto clave en la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente en medio de tensiones comerciales y revisión de acuerdos.

“Está haciendo una excelente labor… es parte fundamental en la relación con Estados Unidos y en las negociaciones comerciales”, sostuvo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró que la investigación en la Secretaría Anticorrupción continúa su curso y será esa instancia la que determine si hubo alguna irregularidad.

“Lo que se tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido”, puntualizó.

Mientras tanto, el titular de Economía permanece en funciones y con el respaldo del Ejecutivo federal.

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