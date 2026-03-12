Augura Marcelo Ebrard T-MEC por otros 10 años más

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo la revisión del T-MEC. Prevista para el 1 de julio, apunta, en principio, a la continuidad del tratado por otros 10 años, al considerar que el acuerdo ha sido positivo para México, Estados Unidos y Canadá.

Según explicó, el objetivo es llegar a esa fecha con condiciones para mantener vigente el pacto comercial y abrir una etapa de revisión para perfeccionar lo ya existente.

En entrevista exclusiva para El Horizonte, el funcionario federal señaló que, mientras tanto, México ya concluyó su proceso de consulta interna y que ese ejercicio se realizó en los 32 estados, además de reuniones con 30 sectores, el sector agropecuario, y otros participantes.

Dijo que de ahí saldrá el mandato con el que el gobierno mexicano acudirá a la negociación, a partir de lo expresado por empresas, trabajadores y academia.

“El objetivo es llegar a ese día (1 de julio) y lograr que los próximos 10 años tengamos nuestro tratado vigente como ha sido, ha sido bueno, ha sido positivo para los países, los tres”, aseguró le secretario de Economía.

Añadió que ya se acordó con Estados Unidos el arranque de una primera ronda de conversaciones, lo que, a su juicio, es una señal de que el tratado seguirá adelante.

De igual manera, también reconoció que el proceso no estará exento de dificultades, pero afirmó que hay margen para avanzar durante marzo.

Como parte de su exposición, el funcionario federal defendió la relevancia económica de la relación bilateral al afirmar que México es el país que más le compra a Estados Unidos, incluso por encima de China o de Japón y Alemania juntos, lo que, dijo, le da al país una posición importante dentro de la conversación comercial.

Sobre los temas sensibles de la revisión, indicó que Estados Unidos ya puso sobre la mesa asuntos, entre ellos, un mecanismo ambiental, una ampliación del mecanismo laboral y las reglas de origen.

Del lado mexicano se buscará que exista simetría en materia laboral y que no continúen medidas unilaterales que, desde su perspectiva, violan el tratado, como los aranceles al acero, explicó Ebrard en la entrevista.

También subrayó que, aunque México ganó el primer panel sobre reglas de origen, ese fallo no ha sido aplicado plenamente por la parte estadounidense, a diferencia de lo ocurrido con el panel sobre maíz transgénico, donde aseguró que México sí atendió lo resuelto.

Recalcó que estos puntos deberán ponerse sobre la mesa para perfeccionar el acuerdo y aclaró que no se trata de un pleito, sino de una revisión en la que cada país buscará maximizar sus ventajas.

Sin efecto la cumbre de Trump

Aunque Donald Trump reunió en Florida a once mandatarios latinoamericanos afines a su visión de seguridad regional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que ese encuentro no ha impactado, hasta ahora, las conversaciones de México con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC.

De acuerdo con el funcionario, se trata de “otro tema”, de un “diseño político” con gobiernos que coinciden ideológicamente con el presidente estadounidense, mientras que México está concentrado en la relación bilateral y en la agenda económica con Washington.

