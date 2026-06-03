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Finanzas

Economía mexicana se mantiene estable; avanza ante exportaciones

Estos logros también fueron destacados durante la Rendición de Cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum brindada frente al Monumento a la Revolución

  • 03
  • Junio
    2026

México obtuvo este miércoles un récord en Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026, al alcanzar $23,591 millones de dólares, 10.4% por encima de lo registrado en 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, esto demuestra que el modelo del Humanismo Mexicano y de la Economía Moral fortalece la distribución de la riqueza y el desarrollo económico, al también registrar un récord en exportaciones y la balanza comercial, debido a que, después de varios años, se mantienen de manera positiva en el primer trimestre de 2026.

También el sello laboral para la exportación de productos agropecuarios garantiza mejores condiciones para los jornaleros agrícolas, donde la producción de frijol podría alcanzar las 300 mil toneladas más que con respecto al periodo anterior, cumpliendo la meta del Plan México.

Estos logros también fueron destacados durante la Rendición de Cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum que brindó ante 850 mil mexicanos en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la tasa de desempleo se encuentra solo en 2.5%, lo que posiciona al país como uno de los primeros tres con el menor índice del mundo.

Por otra parte, la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026. 

También se mencionó que, con base en la Ley para la Inversión acelerará la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026, con el objetivo de fortalecer las obras públicas y el desarrollo nacional.

Presidenta encabeza rendición de cuentas desde CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este domingo la rendición de cuentas de su administración desde el Monumento a la Revolución, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Aquí te presentamos la nota completa: Presidenta encabeza rendición de cuentas desde CDMX

 

 

 

 


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