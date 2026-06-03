EUA propone nuevos aranceles a México; Economía responde

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció una propuesta para imponer nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, entre ellos México, tras concluir una investigación relacionada con la importación de productos presuntamente elaborados mediante trabajo forzado.

El informe fue dado a conocer durante las primeras horas de este miércoles en Washington y plantea la aplicación de gravámenes adicionales para países que, según las autoridades estadounidenses, no han implementado medidas suficientes para impedir la entrada de mercancías vinculadas a este tipo de prácticas laborales.

México enfrentaría un arancel adicional de 10%

De acuerdo con la propuesta, México, Canadá, Taiwán, Reino Unido y otros socios comerciales quedarían sujetos a un arancel adicional de 10% debido a presuntas deficiencias en la aplicación de restricciones a productos asociados con trabajo forzado.

Por otro lado, países como China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza enfrentarían gravámenes más elevados, con una tasa adicional propuesta de 12.5%.

Washington justifica la medida

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la falta de acciones contundentes por parte de algunos socios comerciales genera una competencia desigual para los trabajadores estadounidenses.

“El fracaso de algunos de nuestros más importantes socios comerciales al momento de abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajos forzados es inaceptable”, afirmó el funcionario en un comunicado oficial.

Greer añadió que cada país debe fortalecer sus mecanismos de supervisión para evitar que el comercio internacional contribuya a perpetuar prácticas laborales abusivas.

Aranceles aún no entrarían en vigor

La propuesta no tendría efectos inmediatos, ya que primero deberá pasar por un periodo de revisión y consulta pública antes de que la administración del presidente Donald Trump determine si implementará las nuevas tarifas comerciales.

La investigación fue realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite al gobierno estadounidense responder a prácticas comerciales consideradas injustas por parte de otros países.

Secretaría de Economía responde y confía evitar nuevo arancel

La Secretaría de Economía respondió a la propuesta de Estados Unidos de aplicar un arancel adicional del 10 por ciento a las importaciones mexicanas y aseguró que México cuenta con argumentos para rechazar la medida.

La dependencia federal informó que presentará evidencia en contra de las conclusiones de la investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la cual señala supuestas deficiencias en la aplicación de las restricciones a productos elaborados con trabajo forzoso.

Además, confió en que las mesas de diálogo bilateral que se desarrollarán en las próximas semanas permitan modificar la propuesta antes de que pueda concretarse. El tema también formará parte de las discusiones relacionadas con la revisión del T-MEC.

Aunque la USTR cuestionó la implementación de la norma mexicana, reconoció que el país ha colaborado de buena fe con Washington para atender las preocupaciones sobre trabajo forzoso.

Por ahora, los posibles gravámenes no entrarán en vigor de inmediato, ya que existe un periodo de consultas y recepción de comentarios.

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