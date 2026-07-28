Economía de Nuevo León crecerá al doble del PIB nacional

Estiman que la recuperación e impulso del sector manufacturero influirán en el desempeño económico hacia finales del año en curso

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Nuevo León cerraría 2026 con un crecimiento económico de 2.5%, más del doble del 1.10% previsto para el país, impulsado principalmente por la recuperación de la actividad manufacturera.

De acuerdo con el más reciente Análisis Económico de Coyuntura elaborado por la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, se prevé que la producción manufacturera en la entidad aumente 5.10% al cierre del año, luego de que este sector registrara una contracción de 1.38% en marzo.

Además, el organismo privado estima la creación de 72,908 empleos, de los cuales 28,321 corresponderán a la industria manufacturera, lo que fortalecería el dinamismo económico del estado.

En materia de comercio exterior, la Caintra anticipa un crecimiento más moderado para Nuevo León, con un avance de 0.90% en las exportaciones totales y de 0.76% en los envíos manufactureros al cierre de 2026.

Asimismo, destacó que, pese a la desaceleración en la generación de empleo manufacturero, la entidad continúa sobresaliendo por su participación dentro del empleo manufacturero nacional.

En contraste, para México el organismo proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.10%, con la generación de 156,468 empleos durante el año.

Sin embargo, estima que la producción manufacturera terminará con una caída de 1.12%, mientras que el empleo manufacturero crecería apenas en 5,324 plazas.

Proyección para otros indicadores

A través de su análisis de coyuntura económica, Caintra también prevé una inflación de 4% y un tipo de cambio de $18 pesos por dólar.

De igual manera, a nivel nacional se estima un aumento de 14.91% en las exportaciones totales y de 17.76% en las manufactureras.