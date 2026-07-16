Se reúne Economía y la IP previo a tercera ronda del T-MEC

Ebrard acordó con el sector privado mantener un diálogo estrecho y sostener una posición común de cara a las conversaciones del próximo 20 de julio

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A unos días de que inicie la tercera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por su presidente, José Medina Mora, para coordinar los preparativos y fortalecer una postura conjunta entre el Gobierno y la iniciativa privada frente a las negociaciones con Estados Unidos.

El funcionario adelantó al sector empresarial que la nueva ronda de diálogo se llevará a cabo el próximo 20 de julio en la Ciudad de México, como parte del proceso de revisión conjunta del tratado comercial.

"Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial con miras a la próxima ronda de conversaciones para la revisión del TMEC", publicó Ebrard en su cuenta de X, acompañado de una fotografía del encuentro.

En la reunión estuvieron presentes, entre otros, Alejandro Malagón, de Concamin; Sergio Contreras, de Comce; Diego Cosío, de Antad; Juan Cortina y Jorge Esteve, de la CNA; Regina García Cuéllar, de la ABM, además de Vicente Gutiérrez Camposeco y Pedro Pacheco Villagrán.

Con los representantes empresariales, el secretario abordó el estado que guarda la negociación comercial con Estados Unidos y destacó la posición preferente que mantiene México frente a otros países, al contar con arancel cero en alrededor del 85% de sus exportaciones hacia ese mercado.

Los asistentes coincidieron en que esta condición permite a México fortalecer su posición como el principal exportador hacia Estados Unidos, por encima de otros socios comerciales de la Unión Americana.

Ebrard acordó con el sector privado mantener un diálogo cercano y sostener una posición común de cara a las conversaciones de la próxima semana, que representarán la tercera ronda formal desde que comenzó el proceso de revisión del tratado.