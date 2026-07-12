Economía supervisa inversiones de GPO por estándares de seguridad

Esta compañía se posiciona como un socio con experiencia comprobada para el desarrollo de infraestructura petroquímica de clase mundial en México

La Secretaría de Economía reveló este domingo que supervisan que las inversiones en México cumplan con los estándares más altos en seguridad industrial, específicamente de una de las subsidiarias del Grupo Proman.

Este proyecto de la empresa de Sinaloa del complejo de amoníaco cuenta con financiamiento liderado por KfW IPEX-Bank, opera bajo las normas reconocidas internacionalmente en materia de seguridad de procesos, gestión ambiental y responsabilidad social, incluyendo los estándares de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) y el Código Internacional para el Manejo de Gases Licuados de la Organización Marítima Internacional.

Esta compañía se posiciona como un socio con experiencia comprobada para el desarrollo de infraestructura petroquímica de clase mundial en México.

Para el Gobierno Federal, se trata de una inversión que detona el potencial de la región y posiciona a México como un actor relevante en la producción de insumos estratégicos.