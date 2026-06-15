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Finanzas

Mundial añadirá más de US$41,000 millones a economía global

El torneo sumará cuatro décimas al crecimiento global y hasta seis décimas al de Estados Unidos, país que recibirá 30,000 millones de dólares y 185,000 empleos

  • 15
  • Junio
    2026

La Copa Mundial de Futbol 2026, que organizan de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá, aportará alrededor de $41,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de acuerdo con estimaciones de Bank of America (BofA), consolidándose como uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico de la historia.

Según el reporte de la institución financiera, el torneo añadirá cuatro décimas al crecimiento del PIB global y hasta seis décimas al de Estados Unidos, país que concentrará la mayor parte de las sedes y la derrama económica generada por el evento.

Además, el Mundial 2026 impulsará la creación de más de 824,000 empleos a tiempo completo en sectores como infraestructura, transporte, hotelería y servicios, mientras que se espera una asistencia récord de 6.5 millones de aficionados a los estadios.

Bank of America destacó que Estados Unidos sería el principal beneficiado, con un impacto económico estimado en $30,000 millones de dólares y la generación de alrededor de 185,000 empleos.

El torneo también romperá marcas por su tamaño, al contar con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede.

Por otra parte, la FIFA prevé ingresos históricos cercanos a los $11,000 millones de dólares durante el ciclo mundialista, impulsados por derechos de transmisión, patrocinios, venta de boletos y hospitalidad, en un evento que podría ser seguido por hasta 75% de la población mundial.


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