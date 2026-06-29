México cuenta con más de 1,500 marcas de franquicia, cerca de 95,000 puntos de venta y más de un millón de empleos directos

Inicio / Finanzas / El 52% de las franquicias en México prevé aumentar sus ventas

Con expectativas de un mayor dinamismo económico durante el Mundial 2026, el 52% de las franquicias afiliadas a la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) estima que sus ventas crecerán gracias al flujo de visitantes y a las estrategias comerciales que implementarán durante el torneo.

Franquicias preparan estrategias para aprovechar el Mundial 2026

De acuerdo con un sondeo realizado entre los socios de la AMF, las principales acciones para aprovechar este escenario incluyen promociones temáticas, el lanzamiento de productos y servicios de edición especial, así como campañas comerciales y activaciones en los puntos de venta.

"Llegamos muy preparados. Las franquicias tienen una ventaja importante porque operan bajo procesos estandarizados, protocolos definidos y modelos probados que les permiten responder de manera eficiente a incrementos en la demanda", afirmó Betsy Eslava, presidenta de la AMF.

Agregó que el sector está listo para recibir a los turistas y aprovechar una oportunidad económica que será histórica para México y Norteamérica.

En el marco del Día Mundial de la Franquicia que se celebró este mes, la AMF destacó que México fortaleció su presencia internacional al integrarse a la mesa directiva del World Franchise Council.

Asimismo, el organismo trabaja con asociaciones de Estados Unidos y Canadá en un acuerdo trilateral para facilitar la expansión de las marcas y fortalecer la competitividad regional.

El sector genera más de un millón de empleos en México

Actualmente, México cuenta con más de 1,500 marcas de franquicia, cerca de 95,000 puntos de venta y más de un millón de empleos directos, lo que representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, el 20% de los socios de la AMF ya tiene presencia en mercados internacionales, reflejando el crecimiento y la proyección del modelo de franquicias mexicanas.