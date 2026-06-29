Se perfila México como el principal comprador de maíz hacia 2035

En el informe sobre las Perspectivas Agrícolas para la próxima década, los organismos proyectan cómo será el mercado de ganado vivo si persiste el bloqueo

De cara al 2035, México se perfila para colocarse como el principal comprador de maíz a nivel global, según arrojan previsiones presentadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

A través de su reporte de “Perspectivas Agrícolas”, detallaron que para ese año, el país se mantendrá como el mayor importador de maíz, grano base en la alimentación humana y pecuaria del país, con 10% de las compras totales en el mercado internacional.

Después se ubica la Unión Europea, con una cuota de 9% en las importaciones globales; Vietnam, con 8%; Japón, con 7%, y China, con 3%.

Aunque se perfila a ser el primer importador, México también destaca al concentrar la quinta demanda mundial del grano en la próxima década, con 4%, por debajo de la Unión Europea, con 5%; Brasil, con 7%; China, con 24%, y Estados Unidos, con 25%, lo que indica que es el que mayor brecha tiene entre su consumo y su producción local.

Organismos proyectan mercado si persiste bloqueo desde México

En el informe sobre las Perspectivas Agrícolas para la próxima década, los organismos también proyectan cómo será el mercado de ganado vivo si persiste el bloqueo a las exportaciones a Estados Unidos desde México, ante la plaga del gusano barrenador detectada en 2024.

Al respecto señala que “habrá condiciones normales de sanidad animal” durante la próxima década y que incluso los efectos de la interrupción temporal de las exportaciones mexicanas de ganado vivo, dado el brote del gusano barrenador, se disiparán del todo y los flujos comerciales normales se reanudarán en 2027, en parte por la planta de moscas estériles inaugurada en Chiapas.

No obstante, los organismos apuntan que, en un escenario distinto, con prolongadas medidas sanitarias, la afectación va principalmente sobre el movimiento de ganado vivo, más que por el comercio de carne procesada, lo que provocaría una reasignación de la etapa de engorde desde Estados Unidos a México.

En caso de que continúen las interrupciones en el paso de ganado vivo a través de la frontera, la OCDE y la FAO prevén que, para 2035, la producción bruta de carne de vacuno en México registre un aumento de 6% a lo largo de una década, tomando 2025 como un punto de partida, y que las importaciones de carne bajen 11 por ciento.