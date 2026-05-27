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Tamaulipas

Señalan impacto negativo de reformas fiscales en empresas

Reformas fiscales y alza de precios afectan al sector empresarial de Matamoros, informó Miguel González Compeán, titular de DEM

  • 27
  • Mayo
    2026

Las recientes reformas fiscales y el incremento en los costos de productos básicos han generado un impacto negativo en el sector empresarial de la ciudad, reconoció Miguel González Compeán, presidente de Dirigentes de Empresas y Mercadotecnia (DEM) en Matamoros. 

El líder empresarial explicó que desde inicios de año los cambios impulsados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han representado nuevos retos para los contribuyentes, al tratarse de disposiciones que afectan directamente la operación de negocios y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Señaló que, aunado a estas modificaciones, el aumento en los precios de productos de la canasta básica ha impactado tanto a empresarios como a consumidores, generando presión en la economía local. 

“Sí tuvo un impacto negativo, porque se vio incrementado el costo de los productos, aunque entendemos que es un fenómeno donde intervienen diversos factores”, expresó. 

Incrementos salariales y costos operativos 

González Compeán detalló que uno de los elementos que influye en el encarecimiento de productos y servicios es el incremento al salario registrado en los últimos años, lo que obliga a las empresas a asumir mayores costos en nómina y prestaciones. 

Indicó que estos aumentos implican también un mayor pago de impuestos como el ISR sobre sueldos y salarios, así como aportaciones al IMSS, Infonavit y el impuesto sobre nómina, lo que reduce los márgenes de ganancia de los negocios. 

A esto se suma, dijo, el encarecimiento de insumos por parte de proveedores, quienes también ajustan sus precios, generando una cadena de incrementos que finalmente repercute en el consumidor. 

El presidente de DEM Matamoros subrayó que los empresarios no incrementan precios por decisión propia, sino como una medida para sostener la viabilidad de sus operaciones. 

Explicó que, en muchos casos, los distribuidores se ven obligados a ajustar sus precios para mantener sus márgenes de utilidad, ante el aumento en el costo de adquisición de mercancías. 

Ante este panorama, destacó que la organización mantiene reuniones periódicas con empresarios y profesionistas de distintos sectores para analizar la situación económica, fiscal y laboral. 

Precisó que, en el caso de DEM, la mayoría de sus socios se dedican a la prestación de servicios, aunque también hay quienes comercializan productos, por lo que se buscan alternativas que beneficien a todos. 

Finalmente, señaló que el objetivo es apoyar a los empresarios mediante estrategias fiscales que les permitan reducir su carga tributaria y operativa, evitando en la medida de lo posible trasladar los incrementos directamente al consumidor.


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