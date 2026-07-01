Wall Street abre en rojo ante caída de semiconductores

Otras empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel también registraron pérdidas, al ceder un 3%, 4.59% y un 4.37% respectivamente

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Wall Street arrancó su segundo semestre del 2026 en rojo, después de que se registraron pérdidas generalizadas en el sector de los chips.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.39% hasta 52,116 unidades

: baja 0.39% hasta 52,116 unidades S&P 500 : baja 0.56% hasta 7,457 unidades

: baja 0.56% hasta 7,457 unidades Nasdaq: baja 0.86% hasta 25,998 unidades

Las acciones en la Bolsa de Nueva York estrenaban el mes de julio con pérdidas generalizadas en las acciones de los semiconductores

Sandisk y Micron eran las compañías que sufrían mayores caídas al registrar bajas de 8.6% y 7%, respectivamente. Esto se debe a que una se encarga del almacenamiento digital, mientras que la otra suministra los chips de memoria.

Otras empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) o Intel cedían un 3%, 4.59% y un 4.37% respectivamente.

SpaceX retrocedía más del 5% tras la apertura, aunque cotiza en $161.75 dólares por acción, por encima de su precio de salida a bolsa.

Esto sucede ante las intenciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, quien tiene previsto intervenir en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal.

Así amanece el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro subía un 1.66%, hasta los $4,105 dólares la onza; la plata sumaba un 1.43%, hasta $60.32 dólares.