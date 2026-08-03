Es México sublíder en ventas de autos a nivel Latinoamérica

México vendió 770 mil 590 autos en el primer semestre de 2026, un 4.6% más que en el mismo periodo del año pasado

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Los países de la región de América Latina están “tomando el volante” con fuerza en lo que va del año.

Y es que, dentro de este contexto, México se consolidó como el segundo mercado de venta de autos más importante de la región al comercializar 770,590 vehículos en el primer semestre de 2026, solo por detrás de Brasil, que registró 1.4 millones de unidades.

La cifra reportada por el mercado mexicano fue 4.6% superior a la registrada durante enero-junio de 2025, cuando acumuló 736,852 unidades.

De acuerdo con cifras de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), con este resultado, el país se mantuvo entre los mercados líderes de la región tanto por volumen de ventas mensual como en el acumulado del año.

Además, considerando solo el desempeño de junio, en México se colocaron 130,096 unidades, un aumento de 7.6% con respecto a las 120,855 del mismo mes de 2025.

Expertos destacan que los resultados en el país se ven impulsados por una sólida infraestructura de financiamiento, la agresiva entrada de marcas asiáticas y una alta intención de compra interna.

Otros factores ligados son que se ofrecen mensualidades atractivas, ya que las financieras de las marcas han diseñado planes con enganches mínimos y tasas competitivas que hacen que un auto nuevo sea financieramente más atractivo que un seminuevo, así como el efecto de “sustitución”, mediante el cual, debido a estas facilidades, el mercado de autos usados jóvenes (1 a 5 años) sufrió una caída, ya que los compradores prefieren estrenar directamente de agencia.

Además, mientras que economías de Sudamérica sufren fluctuaciones políticas o altos impuestos a la importación automotriz, en México, tratados como el T-MEC le permiten mantener un flujo constante de inventario de alta calidad a precios competitivos para el consumidor.

El reporte de la ALADDA también muestra que los mayores avances porcentuales en el acumulado de enero a junio correspondieron a Venezuela, con 66.8% y Colombia con 50.3 por ciento.

Más de 74% de las unidades se compran a crédito

El financiamiento para la compra de vehículos nuevos en México alcanzó una participación promedio nacional de 74.8% durante el primer semestre de 2026 en las ventas al menudeo, sin considerar flotillas. De acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), elaborado con apoyo de JATO Dynamics México y Urban Science, 27 entidades registraron una participación igual o superior al 70%, porcentaje considerado como el nivel ideal de financiamiento para el mercado mexicano.

En cuanto a las preferencias de los compradores, los créditos a 60 meses, equivalentes a cinco años, fueron los más solicitados para adquirir vehículos subcompactos, compactos, SUV y pick-up.

En contraste, quienes compraron autos deportivos optaron principalmente por plazos de 36 meses, mientras que en el segmento de lujo predominó el financiamiento a 24 meses.