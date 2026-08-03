El WTI acabó cotizando en $84.57 dólares por barril; en tanto que el Brent cerró en $90.09 dólares por barril

Inicio / Finanzas / Petróleo se dispara hasta 24% en julio por guerra

En julio, en un contexto de marcadas tensiones políticas y la guerra entre Estados Unidos e Irán, el petróleo reportó un alza de hasta 24% en su precio.

Según datos al cierre del mes, en el mercado de materias primas, el petróleo WTI acabó el mes cotizando en $84.57 dólares por barril, con un avance de 21.68 por ciento.

Así, los precios del WTI cortaron una racha de dos meses seguidos a la baja y mostraron su mayor incremento mensual desde marzo, que fue de 51.27 por ciento.

Con respecto al 27 de febrero, esta materia prima acumula un avance de 26.34% y en lo que va del año muestra un incremento de 47.28 por ciento.

En el caso del Brent, se informó que terminó el mes cotizando en $90.09 dólares por barril, con una ganancia de 23.55 por ciento.

Así, este commodity rompió una racha de dos meses consecutivos a la baja, anotando su mayor aumento mensual desde marzo, que fue de 63.29 por ciento.

“Frente a su nivel del 27 de febrero, el Brent muestra un alza de 24.34% y en lo que va del año acumula una ganancia de 48.05%”, comentó Grupo Financiero Base al respecto.

Además, se dio a conocer que el gas natural en Europa concluyó el mes cotizando en $58.87 euros por MWh (megavatio-hora), con un aumento de 35.50 por ciento.

En tanto que el gas natural en Estados Unidos cerró el mes cotizando en $2.75 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 11.62 por ciento.

“Este commodity extendió el descenso visto el mes pasado (-0.46%) y registró su mayor caída mensual desde febrero; con respecto al inicio de la guerra, muestra un rezago de 3.88% y, en lo que va del año, su precio ha caído 25.53%”, explicó.

Refuerza Hacienda subsidio al diésel

Ante el incremento que registran los precios internacionales del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó el estímulo fiscal al diésel para la primera semana de agosto, con el objetivo de amortiguar el impacto en los costos del transporte y evitar mayores presiones sobre la inflación en el país.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 1 al 7 de agosto el gobierno federal absorberá el 75.90% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al diésel, porcentaje superior al 71.58% otorgado la semana previa.

Con ello, los consumidores pagarán únicamente $1.77 pesos por litro.