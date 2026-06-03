Es T-MEC instrumento clave para garantizar alimentos

Más de 160 organizaciones agroalimentarias de México, Estados Unidos y Canadá firmaron una carta en apoyo al T-MEC, destacando su papel en la seguridad alimentaria, la inversión y la competitividad de América del Norte.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve, sostuvo un encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para entregar una carta firmada por más de 160 organizaciones agroalimentarias de México, Estados Unidos y Canadá en respaldo a la renovación y fortalecimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La misiva también fue enviada al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominic LeBlanc, como parte de una estrategia trinacional orientada a consolidar la integración económica y productiva de América del Norte.

Durante el encuentro, Jorge Esteve agradeció el espacio de diálogo y resaltó la importancia del sector agroalimentario para el desarrollo económico regional y la seguridad alimentaria de millones de personas.

“Fue un gusto hacer entrega de la carta firmada por más de 160 organizaciones agroalimentarias de México, EUA y Canadá, en la que expresamos nuestro respaldo a la renovación y fortalecimiento del T-MEC”, señaló el dirigente del CNA.

Asimismo, destacó que la cooperación entre los tres países y una visión compartida son elementos fundamentales para construir una región “más competitiva, resiliente y próspera”.

El T-MEC fortalece la seguridad alimentaria de América del Norte

De acuerdo con el comunicado institucional del CNA, el T-MEC representa una herramienta estratégica para garantizar el acceso a alimentos inocuos, de alta calidad y a precios competitivos para los consumidores de la región.

El organismo subrayó que la complementariedad productiva entre México, Estados Unidos y Canadá permite mantener una producción constante durante todo el año, fortaleciendo las cadenas de suministro y la competitividad del sector agroalimentario.

Además, resaltó que la integración regional ha contribuido a mejorar la resiliencia frente a desafíos globales, facilitando el comercio y asegurando el abastecimiento de productos agrícolas y pecuarios.

Organizaciones representan más del 85% del comercio agroalimentario regional

Según el comunicado, las organizaciones firmantes representan más del 85% del comercio agroalimentario de América del Norte, por lo que consideran indispensable preservar y fortalecer el acuerdo comercial.

Los participantes señalaron que la estabilidad del T-MEC resulta clave para mantener la certidumbre económica, incentivar nuevas inversiones y generar condiciones favorables para productores, empresas y consumidores de los tres países.

“El Consejo Nacional Agropecuario continuará trabajando con el Gobierno de México y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para fortalecer una integración regional basada en la complementariedad productiva, el libre comercio y la cooperación”.

Buscan una postura unificada ante la revisión del tratado

Con esta iniciativa, el Consejo Nacional Agropecuario busca consolidar una postura común del sector agroalimentario frente al proceso de revisión del T-MEC, enfatizando que la permanencia y fortalecimiento del acuerdo representan un pilar estratégico para la seguridad alimentaria, el comercio regional y el crecimiento económico de América del Norte.

El organismo reiteró que la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá siendo fundamental para impulsar la competitividad regional y garantizar el desarrollo sostenible de uno de los mercados agroalimentarios más importantes del mundo.

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