Esta no es la primera vez que lidia con este tipo de situaciones, debido a que perdió una apelación contra una multa antimonopolio de $4,500 millones de dólares

Inicio / Finanzas / UE multa a Google con $1,000 millones por Play Store y buscador

La Unión Europea multó el jueves a Google con $1,000 millones de dólares por violar las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y su motor de búsqueda para encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones.

Es la última gran ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas, en una estrategia con la que ha liderado a nivel global a la hora de poner límites a algunas de las mayores empresas del planeta.

Esta sanción se impone a pesar del riesgo de que el presidente de Estados Unidos arremeta contra las regulaciones digitales del bloque de 27 países en el marco de una campaña más amplia contra Europa.

Recordemos que el mandatario republicano impuso altos aranceles, lanzó amenazas de arrebatar Groenlandia a Dinamarca por la fuerza e hizo tambalearse la confianza dentro de la alianza militar de la OTAN.

No es la primera vez que Google lidia con este tipo de sanciones

Esta no es la primera vez que Google lidia con este tipo de situaciones. Recientemente, perdió una apelación contra una multa antimonopolio de $4,500 millones de dólares impuesta por frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.

La Comisión Europea afirmó que actuaba en interés de los consumidores tras llevar a cabo una investigación sobre Google. Su vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, afirmó que los usuarios tienen el derecho a decidir por las mejores ofertas.

“Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les indiquen dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleva una comisión”.

La Ley de Mercados Digitales del bloque obliga a Google “a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que a los europeos prefieren y desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play.