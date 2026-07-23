Analistas señalan que es probable que la producción de petróleo de Medio Oriente se recupere a una velocidad más baja de lo esperado por los mercados

Inicio / Finanzas / Petróleo se dispara hasta superar US$100 por ataques en mar Rojo

Después de 58 días, el petróleo superó de nueva cuenta los $100 dólares por barril tras los ataques registrados contra dos embarcaciones petroleras en las inmediaciones del mar Rojo.

Antes de la apertura del mercado, los contratos futuros del barril de brent se situaban en los $96.12 dólares por barril, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizaba en los $88.14 dólares, lo que representaba un incremento del 2% y 1.51%, respectivamente.

Sin embargo, hasta el momento el Brent se posicionó en los $100.37 dólares por barril con un incremento del 6.7%, mientras que el WTI alcanzaba los $91.91 dólares por barril.

De acuerdo con analistas, es probable que la producción de petróleo de Medio Oriente se recupere a una velocidad más baja de lo esperado por los mercados, debido a que el tráfico marítimo de entrada sigue siendo escaso en medio del conflicto reanudado, lo que mantiene las acciones de crudo ajustadas.

Este repunte impulsó los precios del Brent hacia una ganancia mensual del 35.3%, lo que se considera como la tercera más alta en 10 años.

Previamente, los analistas recortaron sus previsiones sobre el precio del petróleo, pero los planes cambiaron al intensificarse las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Bolsas europeas sufren altibajos tras nuevas cotizaciones de petróleo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este jueves debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente desatadas por los ataques a navíos.

Fráncfort baja 0.8%.

baja 0.8%. Milán baja 1.4%.

baja 1.4%. París baja 0.9%.

baja 0.9%. Londres baja 0.4%.

baja 0.4%. Madrid baja 0.7%.

baja 0.7%. Euro Stoxx 50 baja 0.7%.

baja 0.7%. Hang Seng sube 0.2%.

sube 0.2%. Nikkei sube 0.6%.

sube 0.6%. Bolsa de Shanghái sube 0.3%.

Productores en Medio Oriente aceleran envíos de petróleo

Al menos siete grandes proyectos de oleoductos están en construcción; se encuentran discutiendo las posibilidades de acelerar los envíos de petróleo, debido a que se encuentran decididos a depender menos del estrecho de Ormuz.

Algunas rutas alternativas llevarán el petróleo por trayectos más largos y más caros hasta el mercado. Sin embargo, dichas opciones también son vulnerables a interrupciones.

El oleoducto Este-Oeste de los saudíes transporta petróleo a través del país desértico desde una instalación de procesamiento en Abqaiq hasta la ciudad de Yanbu.

Confirman hutíes ataque a petroleros saudíes en mar Rojo

Los hutíes de Yemen confirmaron la madrugada de este jueves que lanzaron un ataque con misiles y drones contra dos petroleros de Arabia Saudita que, según afirmaron, violaron el bloqueo naval impuesto por el grupo en el mar Rojo.

De acuerdo con un comunicado difundido en Telegram, la ofensiva impactó a los buques Encelia y Layla, lo que provocó un incendio de gran magnitud en ambas embarcaciones.