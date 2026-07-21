Su función es otorgar financiamiento y asistencia técnica para proyectos como infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, así como energías limpias

Inicio / Finanzas / SRE destaca a México como destino ideal de inversión

La Secretaría de Relaciones Exteriores se reunió este martes con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para destacar a México como destino ideal de inversión mediante el diálogo sobre proyectos de desarrollo sostenible y de integración económica en la región.

A través de redes sociales de la dependencia, se mostraron momentos del encuentro del canciller Roberto Velasco con el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, para destacar al país en inversión, gracias a su infraestructura y al crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (@AgendaCAF), Sergio Díaz-Granados (@sergiodigra), para dialogar sobre proyectos de desarrollo… pic.twitter.com/aadzEmiO29 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 21, 2026

La CAF es uno de los principales bancos multilaterales de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Su función es otorgar financiamiento y asistencia técnica para proyectos como infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria; energías limpias y transición energética; agua potable y saneamiento; movilidad urbana; desarrollo digital e integración comercial entre países latinoamericanos.

En su mensaje también busca reforzar la imagen de México ante organismos financieros internacionales como un país capaz de desarrollar proyectos de gran escala con apoyo multilateral.

Escala México a top 10 de países con mayor captación de inversión

Con un monto de $41,000 millones de dólares durante el último año, México se colocó entre los diez países que más inversión extranjera directa (IED) captaron durante el último año a nivel global.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Inversiones 2026, publicado este martes por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estados Unidos encabezó la lista con $277,000 millones de dólares, seguido de Singapur, con $151,000 millones y Hong Kong, con $116,000 millones de dólares.