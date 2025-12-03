México 'aventaja' a China como receptor de inversión extranjera

México continúa siendo uno de los destinos favoritos para los inversionistas extranjeros, incluso por encima de potencias como China.

Para muestra, es que actualmente el país ya se coloca en el quinto sitio a nivel global en lo referente a la atracción de capital foráneo.

Analistas destacan que esto ocurre pese a un escenario global en donde prevalece la incertidumbre por la presencia de diversos factores externos e internos, entre ellos la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

En específico, cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) refieren que México se posicionó como el quinto país con mayor recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) durante la primera mitad del año, con un total de $34,265 millones de dólares.

Con ese monto, el país se ubicó por debajo de Canadá, con $36,869 millones de dólares, y arriba de China, que captó $31,883 millones de dólares.

El listado de mayores receptores lo encabezó Estados Unidos con $149,246 millones de dólares, seguido de Brasil con $37,507 millones de dólares y Reino Unido con $37,218 millones de dólares.

“Excluyendo las grandes fluctuaciones de algunas economías europeas, las entradas de IED de la OCDE aumentaron 8% en el primer semestre de 2025. Varios de los principales receptores de IED de la OCDE registraron aumentos en las entradas, en particular Alemania, México y, en menor medida, Francia”, explicó en un reporte dicho organismo.

Aunado a ello, agregó que entre los países que también captaron inversión extranjera, pero lo hicieron a un ritmo más moderado, se encuentran Suecia con $19,170 millones de dólares, Italia, que reportó un total de $18,246 millones de dólares, y Luxemburgo con $15,432 millones de dólares.

Cabe mencionar que el mes pasado, la Secretaría de Economía federal informó que la IED en México alcanzó cerca de $41,000 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año.

Manufactura, la principal impulsora

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, actualizados al cierre del tercer trimestre, la industria manufacturera se coloca como el sector que atrajo la mayor proporción de Inversión Extranjera Directa (IED) al país, con una participación de 37.1% del total.

El sector de los servicios financieros y de seguros continúa consolidando su potencial en este tema al atraer el 25.1% del total en el periodo, lo que representó un crecimiento de 87% con respecto al mismo periodo de 2023.

La construcción se colocó como el tercer sector productivo del país con mayor recepción de IED, con un 5% del total durante el periodo.

Comentarios