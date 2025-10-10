Esto pasa con tus ahorros si tu banco desaparece

Debido a la reciente desaparición de CI Banco, usuarios bancarios comenzaron a cuestionarse qué pasaría con sus ahorros si su institución financiera también se fuera a la bancarrota.

Afortunadamente en México existen un montón de regulaciones no solo para los bancos, también para las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), que es donde gran parte de las personas mantienen sus ahorros, los cuales están protegidos en caso de cualquier eventualidad.

En caso de que a algún banco se le revoque su licencia, el Gobierno Federal cuenta con el llamado Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el cual es el encargado de garantizar que las personas no pierdan sus recursos mediante su seguro.

Este seguro para los ahorros cubre una cierta cantidad de dinero por cada usuario basado en las Unidades de Inversión (UDI). En el caso de los bancos, el seguro abarca hasta 400,000 UDIS, es decir, poco más de $3.4 millones de pesos.

Si optaste por tener tus ahorros o invertir en una SOFIPO regulada, estas también cuentan con su propio seguro, el cual se llama Fondo de Protección de las Sociedades Financieras Populares (PROSOFIPO), el cual abarca solo 25,000 UDIS, es decir, $200,000 pesos.

Ambos seguros están respaldados por el Gobierno Federal, por lo que está prácticamente garantizado que si se pierde tu ahorro lo puedas recuperar sin mayor problema.

Comentarios