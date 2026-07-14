Wall Street abre en verde tras resultado de inflación en EUA

Esto provocó que los volátiles índices de energía y alimentos disminuyeran de manera significativa, lo que le dio un respiro a la Reserva Federal

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Wall Street abrió este martes en verde después de darse a conocer los resultados de la inflación en Estados Unidos, la cual reportó una disminución mayor a la esperada.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.08% hasta 52,540 unidades

: sube 0.08% hasta 52,540 unidades S&P 500 : sube 0.30% hasta 7,537 unidades

: sube 0.30% hasta 7,537 unidades Nasdaq: sube 0.56% hasta 26,018 unidades

Las acciones en la bolsa de valores abrieron de manera positiva, después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajara hasta 3.5%, lo que refleja una caída en los precios de energía.

Esto provocó que los volátiles índices de energía y alimentos disminuyeran de manera significativa, lo que le dio un respiro a la Reserva Federal.

Goldman Sachs subía un 6,49 % en bolsa después de anunciar que ganó $12,258 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 45 % más que un año antes, hasta $37,565 millones de dólares.

Así amaneció el resto de los mercados

En otros mercados, el oro registró un alza al cotizar $4,093 dólares por onza, mientras que la plata alcanzó los $59.35 dólares la onza.