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Wall Street abre en verde tras resultado de inflación en EUA
Esto provocó que los volátiles índices de energía y alimentos disminuyeran de manera significativa, lo que le dio un respiro a la Reserva Federal
Por Diana Valeria Leyva | 14 Julio 2026
Wall Street abrió este martes en verde después de darse a conocer los resultados de la inflación en Estados Unidos, la cual reportó una disminución mayor a la esperada.
¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?
De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:
- Dow Jones: sube 0.08% hasta 52,540 unidades
- S&P 500: sube 0.30% hasta 7,537 unidades
- Nasdaq: sube 0.56% hasta 26,018 unidades
Las acciones en la bolsa de valores abrieron de manera positiva, después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajara hasta 3.5%, lo que refleja una caída en los precios de energía.
Esto provocó que los volátiles índices de energía y alimentos disminuyeran de manera significativa, lo que le dio un respiro a la Reserva Federal.
Goldman Sachs subía un 6,49 % en bolsa después de anunciar que ganó $12,258 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 45 % más que un año antes, hasta $37,565 millones de dólares.
Así amaneció el resto de los mercados
En otros mercados, el oro registró un alza al cotizar $4,093 dólares por onza, mientras que la plata alcanzó los $59.35 dólares la onza.