EUA aplaza al 2 de abril aranceles a industria automotriz

La Casa Blanca informó este miércoles que la entrada en vigor del arancel del 25% a los automóviles importados desde México y Canadá será aplazada hasta el 2 de abril.

El anuncio se produjo tras conversaciones entre Trump y los líderes de Ford, General Motors y Stellantis.

Trump declaró que se aplicará una exención a todos los automóviles que transiten por el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, renegociado durante su primer mandato.

El secretario de Comercio de EUA, Howard Lutnick, también insinuó la posibilidad de excepciones a los aranceles del 25% impuestos a Canadá y México, en un cambio de estrategia que busca mitigar las preocupaciones del mercado y de los consumidores.

Cabe señalar que el 2 de abril, el mandatario prevé anunciar los aranceles "recíprocos" destinados a igualar los impuestos y subsidios aplicados por otros países.

Dicho plan podría elevar significativamente los aranceles a nivel mundial, manteniendo el riesgo de una guerra comercial más amplia.

🚨 @PressSec announces a "one-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd." pic.twitter.com/89xVjOMJRM