EUA y China negocian en Madrid aranceles y TikTok

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se reúnen este domingo en Madrid para negociar sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok.

Esta es la cuarta ronda de negociaciones comerciales, tras las de Ginebra, Londres y Estocolmo, y se extenderá hasta el 17 de septiembre.

La reunión, acogida en el palacio de Santa Cruz por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, refleja la apuesta de España por la diplomacia como puente de diálogo entre naciones.

El encuentro sigue a la prórroga de agosto de la tregua arancelaria, que suspendió nuevos gravámenes hasta noviembre y redujo aranceles al 30 % para bienes chinos y al 10 % para estadounidenses.

Coincide también con el plazo del 17 de septiembre para que TikTok pueda operar en Estados Unidos.

La cita busca preparar un posible encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre de APEC en Corea del Sur a finales de octubre.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las discusiones abordan seguridad nacional, economía, comercio y cooperación contra el lavado de dinero.

Sin embargo, persisten tensiones: Trump ha amenazado con medidas si China no asegura el suministro de minerales estratégicos o mantiene su apoyo a Rusia en Ucrania.

Además, China anunció dos investigaciones: una ‘antidumping’ sobre circuitos integrados de Estados Unidos y otra ‘antidiscriminación’ contra restricciones estadounidenses a exportaciones de semiconductores desde 2018.

