El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción

Inicio / Finanzas / Petróleo sube hasta US$78.02 al culminar alto al fuego EUA-Irán

El precio del barril de Brent subió hasta 5.2% al cotizar hasta los $78.02 dólares después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin del alto al fuego con Irán.

Esto surgió tras el aumento de la incertidumbre geopolítica, después de que Trump asegurara que el alto el fuego había terminado, lo que reavivó los temores a posibles interrupciones del suministro de petróleo en el estrecho de Ormuz.

Petróleo de Texas sube 4.4% para cotizar hasta US$73.52

El petróleo intermedio de Texas cotizó con $73.52 dólares con un alza del 4.4%. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto sumaron $3.08 dólares respecto al cierre anterior.

Trump divulgó que Estados Unidos bombardeó anoche una parte de la isla de Jarg, situada en el golfo Pérsico.

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción.

Bolsas europeas consolidan máximos con el precio del brent

Las bolsas europeas mantuvieron este martes el optimismo inversor con récords en algunos de sus índices a la espera de la apertura del estrecho de Ormuz.

Así cotizan después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 2.23%.

Milán baja 1.22%.

París baja 2.18%.

Londres baja 1.66%.

Madrid baja 2.73%.

Euro Stoxx 50 baja 1.82%.

Hang Seng sube 3.00%.

Nikkei baja 2.10%.

Bolsa de Shanghái baja 0.50%.

Trump da por terminado el alto al fuego con Irán

En el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con sede en Ankara, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por finalizado este miércoles el alto al fuego con Irán, al asegurar que este último es "basura".

En su conferencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario republicano afirmó que no pretende "negociar más con ellos".