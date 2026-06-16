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Finanzas

Piden exportadores de Nuevo León permanencia del T-MEC

Aunque EUA concentra el 83% de las exportaciones mexicanas, el Comce Noreste llamó a diversificar mercados y fortalecer presencia en Asia, Europa y Sudamérica

  • 16
  • Junio
    2026

Al afirmar que los aranceles llegaron para quedarse y no serán eliminados, exportadores de Nuevo León pidieron la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que su proceso de revisión se extienda hasta el 2027, a fin de brindar mayor certidumbre a las inversiones y a las cadenas productivas de la región.

Tras participar en la 65 Asamblea General Ordinaria del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del Noreste (Comce Noreste), su presidente, Javier Cendejas, señaló que no existen señales claras de una salida inmediata de Estados Unidos del acuerdo comercial, aunque consideró que éste no debe desaparecer al concluir su periodo de revisión de 10 años.

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El dirigente empresarial anticipó que el peor escenario para el sector sería que el tratado entrara en un esquema de revisiones anuales durante una década. 

“La principal ventaja del T-MEC es la preferencia arancelaria”, afirmó, al advertir que la mayor preocupación de los exportadores es que Estados Unidos confirme su permanencia en el acuerdo para otorgar certidumbre a las inversiones.

Asimismo, destacó que los sectores con mayor potencial de crecimiento son el agroalimentario, siderúrgico y metalúrgico, automotriz, manufactura avanzada e industria de servicios, los cuales podrían ampliar su presencia en otros mercados además de Norteamérica, particularmente en regiones como Asia-Pacífico y Europa.

Cendejas agregó que, “pese al entorno de incertidumbre, la integración comercial de Norteamérica continúa siendo una fortaleza para México”, por lo que consideró necesario preservar las condiciones que permitan mantener la competitividad exportadora del país.

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