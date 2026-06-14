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Internacional

Países de Europa están dispuestos a levantar sanciones a Irán

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron estar dispuestos a levantar las sanciones tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre EUA e Irán

  • 14
  • Junio
    2026

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron estar dispuestos a levantar determinadas sanciones contra Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, al considerar que se abre una oportunidad para avanzar hacia una solución diplomática sobre el programa nuclear iraní.

Las cuatro potencias europeas señalaron que cualquier alivio de sanciones estará condicionado a que Irán adopte medidas claras, verificables y sostenibles respecto a sus actividades nucleares.

"Estamos dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear", señalaron en una declaración conjunta.

Los gobiernos de Berlín, París, Londres y Roma calificaron como fundamental que las conversaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan de manera exitosa y que cualquier acuerdo alcanzado sea implementado con rapidez.

Asimismo, manifestaron su disposición para colaborar con ambas partes y con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en la supervisión y cumplimiento de los compromisos asumidos.

Las potencias europeas reiteraron que uno de los objetivos centrales del proceso es garantizar que Irán no desarrolle armamento nuclear.

"Es vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", afirmaron.

La reapertura del estrecho de Ormuz es considerada esencial

En el comunicado, los cuatro países también destacaron la importancia de reabrir de manera urgente el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio internacional de petróleo y gas.

Según señalaron, la libre navegación en esa zona debe restablecerse de forma incondicional y sin restricciones para contribuir a la seguridad regional y a la estabilidad económica mundial.

Incluso manifestaron su disposición a participar en iniciativas destinadas a proteger el tráfico marítimo comercial y garantizar la seguridad de las embarcaciones que transitan por la región.

Europa plantea apoyo a una misión defensiva en la región

Como parte de sus propuestas, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia indicaron que podrían contribuir mediante una misión de carácter estrictamente defensivo e independiente.

Entre sus funciones estarían la protección de rutas marítimas comerciales y la realización de operaciones de desminado para garantizar la seguridad de la navegación internacional.

Las naciones europeas consideran que la estabilidad en Oriente Medio es un factor clave para evitar nuevas interrupciones en los mercados energéticos globales.

Reafirman apoyo a la estabilidad del Líbano

En la parte final de su declaración conjunta, los cuatro países reiteraron su respaldo a la estabilidad, soberanía e integridad territorial del Líbano.

Asimismo, insistieron en la necesidad de consolidar un alto el fuego sólido y duradero que contribuya a reducir la tensión en la región y favorezca un escenario de mayor seguridad para Oriente Medio.

Con este posicionamiento, Europa busca reforzar el impulso diplomático generado por el acercamiento entre Washington y Teherán y abrir una nueva etapa de diálogo para resolver uno de los conflictos más sensibles de la política internacional.


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