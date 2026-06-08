Exportaciones de autos 'pisan acelerador' y crecen 4%

Pese a la incertidumbre por nuevos aranceles en Estados Unidos y la cercanía de la revisión del T-MEC, las exportaciones mexicanas de autos mantienen buen ritmo y crecieron 4.1% anual entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con datos del Inegi.

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) reportó que en los primeros cinco meses del año México exportó 1 millón 388,236 vehículos, frente a 1 millón 334,667 del mismo periodo de 2025.

Solo en mayo, los envíos aumentaron 1.72%, al pasar de 301,112 a 306,288 unidades.

“En mayo se exportaron 306,288 unidades con un crecimiento anual de 1.72%, sumando tres meses de incremento".

“Ese avance se da luego de que en mayo del año pasado las exportaciones cayeron 2.88%; en el acumulado de enero a mayo, las exportaciones crecieron 4.01%, luego de que en el mismo periodo del año pasado se registrara una caída de 6.28%”, refirió Grupo Financiero Base en un análisis.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los autos hechos en México, ya que entre enero y mayo recibió 1,047,208 unidades, equivalente al 75.4% de todas las exportaciones realizadas por el sector automotor nacional.

Canadá participó con 12.5%, mientras que Alemania y Brasil representaron 3% y 1.7%, respectivamente.

Por armadora, Volkswagen destacó con un crecimiento de 61% en exportaciones acumuladas, seguida de Stellantis, con 45.1%, y Audi, con 38.8 por ciento.

Producción a la baja y moderada

La producción de vehículos ligeros en México cayó 3.7% anual en mayo, al ensamblarse 342,926 unidades, según cifras del Inegi.

En el acumulado de enero a mayo, la fabricación alcanzó 1,642,083 vehículos, cifra prácticamente similar a la del mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 1,643,577 unidades.

El reporte también señala que los camiones ligeros continúan dominando la manufactura nacional, al representar 80% de la producción total en el país.

Expertos señalaron que la caída en la fabricación ocurre en un entorno en el que la demanda continúa mostrando señales de crecimiento moderado tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Sin embargo, el desempeño no ha sido uniforme entre las armadoras establecidas en el país, ya que los incrementos reportados por algunas compañías no lograron compensar las reducciones observadas en otras, coincidieron.

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