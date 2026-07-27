Exportaciones logran récord en primer semestre y crecen 24%

Destacaron los envíos de productos de minerometalurgia, equipos eléctricos y electrónicos, alimentos, bebidas y tabaco, así como los automotrices

Pese al entorno de incertidumbre comercial y los aranceles impuestos por Estados Unidos a diversos productos, las exportaciones mexicanas alcanzaron un máximo histórico durante el primer semestre de 2026, al sumar $389,723 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 24.6%, de acuerdo con cifras del Inegi.

Además, durante junio las ventas al exterior ascendieron a $72,551 millones de dólares, un alza de 34.4% respecto al mismo mes de 2025, impulsadas principalmente por las exportaciones manufactureras, que crecieron 35.3% anual.

Dentro de este rubro destacaron los envíos de productos de minerometalurgia, equipos eléctricos y electrónicos, alimentos, bebidas y tabaco, así como los automotrices.

Asimismo, las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos aumentaron 35.8% anual en junio, mientras que las destinadas al resto del mundo avanzaron 25%, reflejando que la demanda externa se mantuvo sólida pese al endurecimiento de la política comercial estadounidense.

En el acumulado del año, las exportaciones no petroleras crecieron 25.6%, mientras que las petroleras retrocedieron 2.9 por ciento.

Balanza comercial registra superávit de $4,090 millones de dólares

Por otra parte, la balanza comercial registró en junio un superávit de $4,090 millones de dólares, superior a los $2,259 millones observados en mayo.

En el acumulado de enero a junio, el saldo favorable fue de $9,857 millones de dólares, muy por encima del superávit de $1,433 millones reportado en el mismo periodo del año pasado.

Analistas han señalado que este desempeño responde, en parte, al adelanto de compras por parte de empresas estadounidenses para anticiparse a posibles medidas comerciales adicionales, así como a la fortaleza de la manufactura mexicana integrada a las cadenas de suministro de Norteamérica.

El resultado confirma la resiliencia del sector exportador nacional, incluso en un contexto de mayores barreras comerciales.