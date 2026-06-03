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Finanzas

Familias mexicanas destinan $10,400 pesos mensuales a alimentos

La inflación alimentaria sigue por encima de la inflación general, lo que ha obligado a familias a reducir compras, adquirir productos por pieza o a granel

  • 03
  • Junio
    2026

Pese al aumento sostenido del salario mínimo en los últimos años, la presión económica sobre los hogares mexicanos continúa creciendo, tan solo en alimentos, una familia destina alrededor de $10,400 pesos mensuales, cifra que incluso supera el salario mínimo mensual aproximado de $9,600 pesos, de acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) con base en información del Inegi.

En este contexto, la Anpec criticó el octavo relanzamiento del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), presentado por el gobierno federal el pasado 29 de mayo, al considerar que no ha logrado contener el alza en los precios de los alimentos ni mejorar el poder adquisitivo de las familias. 

“Tras ocho ediciones, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que se trata de una política pública fallida”, afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Asimismo, el organismo señaló que la inflación alimentaria continúa por encima de la inflación general, situación que ha obligado a millones de familias a reducir compras, adquirir productos por pieza o a granel y sustituir marcas por opciones más económicas. 

Además, advirtió que cerca de 50,000 pequeños comercios han cerrado durante el último semestre debido al entorno económico adverso.

En materia energética, la Anpec sostuvo que el “bajo costo” de las gasolinas y el diésel se mantiene gracias a subsidios millonarios que representan una fuerte presión para las finanzas públicas. 

Tan solo en marzo de este año, el apoyo gubernamental para contener el precio de los combustibles tuvo un costo de $11,700 millones de pesos, por lo que “al final la gasolina le sigue resultando cara al pueblo de México”, indicó la organización.

Aunque reconoció avances en rubros como exportaciones y programas sociales, la Anpec advirtió que el crecimiento económico de 0.8% y la caída de 12.9% en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) reflejan un escenario complicado para el país. 

“El esfuerzo nacional debe enfocarse en lo que sigue pendiente, en lo que continúa lastimando el bolsillo y la calidad de vida de millones de familias mexicanas”, sentenció Rivera.


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