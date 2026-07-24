Petróleo cierra con alza semanal de 8% por tensión geopolítica

El petróleo intermedio de Texas cerró este viernes con una caída de 3%, hasta los $89.31 dólares por barril, aunque logró acumular una ganancia semanal de 8%

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El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, cerró este viernes con una caída de 3%, hasta los $89.31 dólares por barril, sin embargo el balance semanal fue positivo, al registrar un avance acumulado de 8% impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

De acuerdo con los datos del mercado, los contratos de futuros para entrega en septiembre perdieron $2.88 dólares respecto a la jornada anterior, luego de varios días marcados por una fuerte volatilidad.

Bolsas europeas cierran con ganancias generalizadas

Las principales plazas bursátiles europeas finalizaron la sesión del viernes con avances sólidos, impulsadas por la recuperación del apetito por riesgo y la estabilización de los precios del petróleo.

Los principales índices cerraron de la siguiente manera:

Frankfurt subió 1.33%

subió 1.33% Milán subió 0.95%

subió 0.95% París subió 0.88%

subió 0.88% Londres subió 0.91%

subió 0.91% Madrid subió 1.65%

subió 1.65% Euro Stoxx 50 subió 1.13%

subió 1.13% Hang Seng bajó 0.98%

bajó 0.98% Nikkei bajó 2.79%

bajó 2.79% Bolsa de Shanghái bajó 1.61%

Los ataques en el mar Rojo dispararon los precios

El principal detonante del repunte semanal ocurrió el jueves, cuando el WTI se disparó más de 6% después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

La situación elevó la preocupación de los mercados por posibles interrupciones en el suministro global de energía y por la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.

Los ataques se produjeron en medio del creciente enfrentamiento entre los hutíes y Arabia Saudita, aliado estratégico de Estados Unidos y principal respaldo del gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Los mercados también siguieron de cerca la situación en el estrecho de Bab al Mandeb, considerado la puerta de entrada al mar Rojo y una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

La importancia estratégica de este paso marítimo ha aumentado debido a que Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos.

Cualquier interrupción en estas rutas representa un riesgo para el flujo global de petróleo y genera presión inmediata sobre los precios internacionales del crudo.